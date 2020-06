"Sexe, magouilles et rock’n roll", une pièce juste pour rire

TAHITI, le 23 juin 2020 - Suite au confinement, Stéphane Martino (auteur et interprète) et Rideau rouge Tahiti ont décidé de monter rapidement une comédie. L’idée ? Rire ensemble après cette période qu’ils définissent comme anxiogène. Il présenteront Sexe, magouilles et rock’n roll les 3, 4 et 5 juillet prochains.



" On a voulu monter très rapidement une grosse comédie ", explique Stéphane Martino. " On a voulu une pièce qui ne prend pas la tête, juste pour rire tous ensemble. " Avec le producteur de Rideau rouge Tahiti, Stéphane Bouthéon, il a choisi "Sexe, magouilles et rock’n roll".



Cette pièce a déjà été jouée 4 000 fois. Stéphane Martino l’a écrite en mars 2009 et, à Paris, l’a proposée pendant des mois, dix-sept fois par semaine, en plus des tournées.



Elle raconte l’histoire d’un couple qui se rencontre et se marie à Las Vegas. Ils passent la nuit ensemble et, au réveil, prennent conscience de leur engagement. D’abord, il est question d’annuler le mariage, mais très vite, madame découvre que monsieur (qui ne le sait pas lui-même) est en passe de devenir financièrement intéressant.



" Elle est joueuse, elle est charmeuse, elle sait qu’elle peut facilement avoir le dessus avec un homme comme lui. Elle pense pouvoir le garder si elle met les bouchées doubles côté sexuel ", dit Anne-Sophie Bellard à propos de son personnage qui trouve un côté charmant à son nouveau mari ne sachant pas trop y faire avec les femmes.



Lui est " un peu lourdaud ", " un peu beauf ". " Il met les pieds dans le plat et se laisse faire par cette fille qui débarque dans sa vie comme une tornade ", récapitule Stéphane Martino.



Au fil du temps, le couple va apprendre à s’entendre " malgré les recommandations de son père à lui et de son meilleur ami ".



" Entre mensonges, taquineries, coups bas, mauvais conseils du père et du meilleur ami gay, Chou et Chouquette mettent l’harmonie de leur couple à rude épreuve. Mais qui de l’argent ou l’amour va triompher ? ", résume l’auteur dans son pitch.



Les répétitions des deux acteurs, Stéphane Martino et Anne-Sophie Bellard, ont démarré début mai. Les représentations publiques auront lieu les 3, 4 et 5 juillet. Cette pièce, " peut-être graveleuse, mais elle passe bien si elle est jouée version bon enfant ", assure l’auteur. Elle est tout de même déconseillée aux moins de 14 ans.