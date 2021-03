Seuls 22 cas Covid actifs en Polynésie

Tahiti, le 30 mars 2021 - Avec 10 nouveaux cas dépistés au cours des 24 dernières heures, la Polynésie française ne compte officiellement plus que 22 cas Covid actifs, selon le bulletin sanitaire diffusé mardi par la direction de la santé. Il s'agit de malades dépistés au cours des sept derniers jours et réputés contagieux.

Mardi, quatre hospitalisations sont en cours en filière Covid au CHPF, dont deux en service de réanimation. Sur le front vaccinal, on compte à ce jour 23 495 personnes concernées par le traitement immunitaire, dont 7 641 ont reçu leur dose de rappel.