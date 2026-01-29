

Seul Brotherson peut demander la suspension de Willy Vaiho

Tahiti le 13 février 2026 – L’avocat de l’ancien principal du collège de Mataura demande « l’annulation » de la suspension de fonctions de Willy Vaiho. Il estime que le futur ex ministre de l’éducation, Ronny Teriipaia s’est fondé sur « des allégations mensongères et diffamatoires » et que l’enquête administrative était « orientée ». L’avocat estime aussi que seul le président du Pays Moetai Brotherson peut « demander au vice-recteur d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire d’Etat mis à disposition du Pays ».



Le président du Pays Moetai devrait, dans quelques heures, présenter la toute nouvelle ministre de l’Education en remplacement de Ronny Teriipaia.



Hasard du calendrier ou pas, à la même heure pourtant, l’ancien principal du collège du Mataura à Tubuai, Willy Vaiho, « fonctionnaire d’Etat mis à la disposition du Pays » a été convoqué à un « entretien » avec le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre de l’éducation de la Polynésie française, s’étonne l’avocat de Willy Vaiho, Me Stanley Cross.



Il rappelle dans ce communiqué de presse que « l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Willy Vaiho et la suspension de ses fonctions » émane bien du ministre de l’éducation Ronny Teriipaia en sollicitant le vice-recteur dans ce sens.



Me Stanley Cross souligne indique que Ronny Teriipaia s’est appuyé sur « des allégations mensongères et diffamatoires de deux professeurs relayées par la directrice de cabinet du ministre et sur une enquête administrative « orientée » avec des conclusions de deux inspecteurs d’académie plus que contestables ».



Il avance que son client Willy Vaiho suspendu de ses fonctions le 28 octobre 2025 par le ministre de l’Education nationale « sans qu’une faute grave ne lui ait été imputé, ni qu’une procédure disciplinaire n’ait été ouverte à son encontre, suspension de fonctions qui a très gravement perturbé le bon fonctionnement du collège de Mataura et qui a suscité un profond émoi au sein de la population de Tubuai et des réactions sur les réseaux sociaux dont la presse s’est faite l’écho ».

« C'est au Président du Pays seul de demander au vice-recteur d’engager une procédure disciplinaire" Me Stanley Cross assure qu’un « recours gracieux » est en cours et demande au ministre de l’Education nationale « l’annulation de cette suspension de fonctions ».



En effet, Me Cross estime que « c‘est au Président du Pays seul qu’il appartient de demander au vice-recteur de la Polynésie française d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire d’Etat mis à disposition du Pays ».



L’avocat fait d’ailleurs référence dans son communiqué à l’article 30 de la Convention Polynésie française-Etat du 22 octobre 2016 relative à l’éducation, « le ministre de l’éducation de la Polynésie française n’étant qu’informé de la procédure disciplinaire et des conclusions de celle-ci ».



Il rappelle qu’en décembre dernier, Ronny Teriipaia « a informé Willy Vaiho de l’engagement à son encontre d’une procédure de retrait de fonctions, motif pris de « l’intérêt du service ».



Me Stanley Cross a de son côté démontré que « l’intérêt du service ne justifiait aucunement son retrait de fonctions du collège de Mataura à Tubuai et son changement d’affectation ».



L’ancien principal du collège de Tubuai devrait être fixé sur sa suspension de fonctions ainsi que sur son retrait de fonctions « dans l’intérêt du service - ouvertes sur décision personnelle du ministre de l’éducation de la Polynésie française ».



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 13 Février 2026 à 08:01 | Lu 768 fois



