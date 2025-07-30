

Session extraordinaire sans Antony Géros

Tahiti, le 19 août 2025 - Annoncée par le président du Pays pour le 28 août prochain, la session extraordinaire à l’assemblée convoquée par le gouvernement se tiendra finalement les 26 et 27 août... sans Antony Géros qui cèdera sa place au perchoir à Bruno Florès. Un choix de date qui interpelle puisque l'agenda du président de l'assemblée prévoit depuis déjà un an un déplacement à Fidji pour la 5e conférence du Groupe des Parlements des îles du Pacifique.



La guerre des chefs continue. En tout cas, la guerre des agendas entre le président du Pays et celui de l'assemblée. Tandis que le Conseil économique, social, environnemental et culturel a rendu son avis sur le projet de loi du Pays du ministre de la Santé visant à réformer les conditions d'affiliation au régime des non-salariés (RNS) il y a huit mois, et qu'il vient seulement d'être validé en commission de l'assemblée, l'urgence à l'examiner en séance plénière semble aujourd'hui de mise. Car malgré l'ouverture de la session budgétaire prévue le 18 septembre prochain, le gouvernement a décidé de convoquer une session extraordinaire les 26 et 27 août prochains. Or, Moetai Brotherson sait pertinemment que le président de l'assemblée sera absent puisqu'il part pendant une semaine à Fidji pour assister à la 5e conférence du Groupe des Parlements des îles du Pacifique (GPIP).



Un déplacement programmé depuis un an déjà. “C'est un sale coup”, a réagi l'élue Tapura Tepuaraurii Teriitahi qui fait elle aussi partie du voyage. “La présence de Tony est indispensable. Il ne peut pas ne pas y aller puisqu'il est à l'origine de cette évolution du GPIP. Et il fallait aussi quelqu'un de la minorité. J'ai accepté de partir parce que justement, il n'y avait pas d'activité parlementaire à ce moment-là. Maintenant, on nous met une session extraordinaire”, s'est-elle agacée, prête à annuler son déplacement. Dans un premier temps, elle va d'abord demander, lors de la conférence des présidents prévue ce mercredi à 14 heures, de reporter les dates de cette session aux lundi 1er et mardi 2 septembre prochain.



Demande de report aux 1er et 2 septembre



Une fenêtre qui permettrait à tout le monde d'être présent puisque la délégation conduite par Tony Géros doit rentrer le 30 août tandis que le président du Pays doit s'envoler du 3 au 16 septembre aux îles Salomon pour assister au Forum des îles du Pacifique. Mais du côté de l'avenue Pouvana’a a Oopa, “ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas”, nous a-t-il été répondu.



Pour la petite histoire, notons que cette session extraordinaire aurait pu ne pas se tenir du tout puisque le président de l'assemblée avait prévu au départ de se rendre à cette conférence du GPIP avec ses trois vice-présidents (Ueva Hamblin, Félix Hoa Tetua et Bruno Florès). Finalement, Bruno Florès reste bien à Tahiti et c'est lui qui présidera cette séance où les trois textes “santé” de Cédric Mercadal devraient être étudiés : la fameuse réforme des conditions d'affiliation au régime des non-salariés (RNS) ainsi que les deux autres projets de loi du Pays relatifs à l'harmonisation des prestations familiales et la participation du Pays aux frais de cantine scolaire.

