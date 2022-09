Service civique : 25 volontaires signent avec l'UPJ

Tahiti, le 16 septembre 2022 – 25 jeunes engagés en Service civique ont signé jeudi pour un contrat de six mois qui les mènera à œuvrer au sein des services de Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) et d'associations affiliées, dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport.



L'UPJ a organisé, jeudi, une cérémonie de signature de contrats pour la promotion 2022, constituée de 25 jeunes Polynésiens de 16 à 25 ans. Ces volontaires s'engagent pour une durée de six mois en Service civique et travailleront pour des structures de jeunesse et associatives, notamment au sein des services de l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ). Leur mission sera d'assurer des activités d'animation dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport.



Le Service civique est un dispositif mis en place par l'État pour mobiliser la jeunesse afin de répondre aux défis de la société. Ainsi, à travers cet engagement, les volontaires de la nouvelle promotion seront au service de la jeunesse en Polynésie française, ainsi que sur le plan national. L'objectif est de favoriser l'insertion des jeunes qui souhaitent “s'engager pour l'intérêt général”, à travers leur contribution au développement et à la mise en œuvre d'actions en faveur des associations de jeunesse et d'éducation populaire.



À ce jour l'UPJ compte 80 jeunes volontaires de ce type, depuis l'année dernière.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Vendredi 16 Septembre 2022 à 18:38 | Lu 272 fois