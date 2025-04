Sept idées pour mieux circuler

Tahiti, le 29 avril 2025 – Invités à se prononcer par le Pays dans le cadre de la révision de son schéma directeur des transports collectifs, près de 6 000 Polynésiens ont joué le jeu pendant deux mois via la plateforme web “Mobilité au Fenua”. Sur les 21 idées proposées par la population, sept tiennent le haut du panier avec, en tête, l'augmentation du nombre de bus aux heures de pointe et un meilleur respect des horaires.



La consultation citoyenne sur la mobilité au Fenua est maintenant terminée et la Direction des transports terrestres vient d'en livrer les résultats. Hasard du calendrier, cette communication intervient au lendemain de l'annonce du ministre Jordy Chan de proposer désormais un tarif unique de 150 francs pour n'importe quel trajet en bus et de moderniser les transports en commun avec un nouveau site internet pour Tere Tahiti et une application. L'idée étant de lutter contre les inégalités mais aussi de décongestionner les routes en tentant de rendre plus attractif ce mode de transport.



Reste à savoir si cela va fonctionner. En tout cas, le sujet intéresse les Polynésiens qui ont été invités à s'exprimer, du 25 septembre au 25 novembre 2024, en votant, via une plateforme web, pour les idées de mobilité durable qu'ils plébiscitent. Au total, 5 995 votes ont été comptabilisés et sept idées sont ressorties parmi les 21 proposées par la population. Et justement, la première d'entre elles, avec 744 votes, concerne l'amélioration des transports en commun, en augmentant notamment la fréquence de passage des bus aux heures de pointe et en veillant au meilleur respect des horaires. Car pour ceux qui prennent le truck à ces horaires, application mobile ou pas, tarif attractif ou pas, le problème est toujours le même : impossible ou presque de trouver une place, même debout.



Et pourquoi pas des Vélib à Tahiti ?



Dans la même veine, ils sont 630 à avoir voté en faveur d'un aménagement des horaires de travail pour réduire la circulation aux heures de pointe. Pour une mobilité durable, arrive en troisième position, avec 551 suffrages, la végétalisation des rues du centre-ville de Papeete afin d'inciter la population à se déplacer à pied dans un cadre frais et verdoyant.



468 Polynésiens plébiscitent le développement du télétravail par la création d'espaces de coworking décentralisés pour réduire les déplacements et donc la congestion. Ils sont presque autant (440) à approuver la cinquième idée qui consiste à la mise en place d'un “forfait mobilité durable” qui permettrait de prendre en charge la totalité ou une partie des frais engagés par un salarié qui viendrait travailler en utilisant un autre mode de transport que son véhicule individuel. L'idée de proposer à la location des vélos en libre-service grâce à des bornes de type Vélib comme ce qui se fait en métropole a séduit 372 Polynésiens, tandis que 332 plaident pour règlementer les horaires de circulation des poids lourds afin de tout simplement les interdire en ville aux heures de pointe.



Ces idées ne sont pas limitatives et ne constituent pas à elles seules la feuille de route du Pays en matière de mobilité durable. Mais elles s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale et seront intégrées au volet “habitant” du schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables révisé.