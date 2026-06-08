

Sénatoriales : “On n'est pas candidats”

Tahiti, le 1er juillet 2026 - Au lendemain de la sortie remarquée d'Oscar Temaru appelant à voir Tony Géros et Richard Tuheiava briguer les sièges de sénateurs, les deux responsables du Tavini ont convoqué la presse en urgence, mercredi, en marge de la séance de l'assemblée. Objectif : couper court aux spéculations nées des propos du président du parti bleu clair. “On n'est pas candidats. On ne l'a jamais été. On ne le sera jamais”, ont-ils martelé, assurant que ses déclarations avaient été mal interprétées... après avoir eux-mêmes reconnu avoir dû réécouter son intervention.



Le point presse n'était pas prévu. À la faveur de la suspension de séance à Tarahoi, ce mercredi, Antony Géros et Richard Tuheiava ont réuni les journalistes pour clarifier ce qu'ils présentent comme un simple malentendu. Deux jours plus tôt, lors de sa prise de parole à l'occasion du 29-Juin, Oscar Temaru avait estimé qu'“à la place d'Édouard Fritch et de Lana Tetuanui”, les deux représentants indépendantistes auraient fait les meilleurs candidats aux élections sénatoriales.



Une déclaration largement comprise comme la désignation des futurs candidats du Tavini. “C'est votre compréhension de ce qu'a déclaré Oscar Temaru”, répond Antony Géros. Selon le président de l'assemblée, le patron du parti s'est borné à dire qu'“à la place d'Édouard et de Lana, il aurait été préférable de choisir les deux candidats du Tavini”, sans jamais annoncer leur candidature. “Il n'a pas dit que les candidats du Tavini, c'étaient Richard et moi.” Avant de résumer : “Ça veut simplement dire qu'on n'a jamais été candidats. On ne le sera jamais.”



Le président de l'assemblée reconnaît toutefois que lui-même a d'abord été surpris par cette sortie. “Sur le coup, on s'est dit : ‘Quoi ?’ Puis on a réécouté l'intervention et on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait compris.” Avant de conclure : “Ça a fait un buzz pas possible qui nous a obligés à réagir comme si nous avions été candidats. Mais on n'est pas candidats”, insiste-t-il.



“Un effet d’annonce, un buzz”



Richard Tuheiava tient le même discours. Lui aussi explique avoir dû revoir la vidéo pour tenter de décoder le message d'Oscar Temaru. “Il a fallu qu'on clarifie un ou deux points particuliers, parce que c'était confus avec une histoire de rémunération à 900 000 francs, et confus aussi sur la question de savoir s'il demandait aux candidats du Tapura de ne pas y aller pour nous laisser la place.”



“En réécoutant bien ce qu'il a dit, on s'est dit qu'il y avait surtout un effet d'annonce, un buzz. On l'a compris comme une manière de dire que si le Tavini devait présenter des candidats, ce seraient ces deux-là. Mais comme on n'y va pas, a priori, personne n'y va.”



À ce stade, Antony Géros assure qu'aucune candidature du Tavini n'est arrêtée pour ce scrutin réservé aux grands électeurs des communes. Un scrutin très différent des élections législatives, que Richard Tuheiava connaît bien pour avoir été élu sénateur en 2008, à une époque où le Tavini et le Tahoeraa avaient conclu une alliance électorale.



Un détail a toutefois retenu l'attention avant même le début de l'échange. Prévenue en urgence peu après 13 heures, la presse a finalement dû patienter près d'une heure avant que les deux responsables indépendantistes ne s'expriment. Car au moment même où Antony Géros et Richard Tuheiava s'apprêtaient à démentir toute candidature aux sénatoriales, Tauhiti Nena venait les rejoindre dans les bureaux de la présidence de l'assemblée.



Simple hasard ? De quoi en tout cas s'interroger sur une éventuelle candidature de celui qu'Oscar Temaru avait choisi pour porter les couleurs indépendantistes à Papeete lors des dernières municipales. Les intéressés n'ont pas souhaité aller plus loin, expliquant simplement que M. Nena était “venu manger”.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 1 Juillet 2026 à 17:27 | Lu 321 fois



