Sénatoriales : Eliane Tevahitua et Teumere Atger suppléantes du Tavini

Tahiti, le 6 septembre 2020 –



Deux semaines après avoir annoncé sa candidature aux sénatoriales aux côtés de son conseiller Michel Villar, le leader indépendantiste, Oscar Temaru, a arrêté le choix des deux suppléantes pour ces élections. Deux élues de l'assemblée de la Polynésie française ont été choisies : Eliane Tevahitua pour le chef de file du Tavini et Teumere Atger pour Michel Villar. Egalement élue de Taha'a, Teumere Atger se dit "honorée" par cette proposition. "C'est une première car j'ai commencé la politique il y a deux ans et demi seulement. Je ne doute pas que cela va être une belle expérience" explique l'élue des îles Sous-le-vent, qui compte "essayer d'apporter sa pierre au combat pour l'indépendance". Eliane Tevahitua n'a pas souhaité s'exprimer de son côté, concédant que la décision émanait de son président. Une source proche du Tavini explique que cette dernière avait d'abord refusé la proposition, considérant que les élections sénatoriales n'allaient "pas dans la ligne du parti" et n'étaient "pas en phase avec le combat indépendantiste", avant de se ranger à la décision du parti de faire de ces élections une nouvelle tribune. Teumere Atger le confirme, ces élections sénatoriales "vont aussi servir de tribune" pour faire passer les messages du parti indépendantiste auprès des tāvana. "Le but c'est d'éveiller la conscience des grands électeurs, ce n'est pas de gagner cette élection", explique un cadre du parti. "Pour nous rien n'est perdu d'avance et on n'a rien à perdre non plus. Nous avons, au contraire, tout à gagner".