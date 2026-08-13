

Sénatoriales : A Fano Ti’a jette l’éponge

Tahiti, le 11 septembre 2026 – "On aura des candidats aux sénatoriales". Le 5 août encore, Moetai Brotherson l’assurait à Tahiti Infos. Un mois plus tard, à quelques heures de la clôture des candidatures à 18 heures, changement de braquet : A Fano Ti’a ne présentera finalement personne. Il l’a annoncé ce vendredi chez nos confrères de Polynésie La 1ère, après le désistement de Naumi Mihuraa. Faute de candidat maison, les grands électeurs auront donc les mains libres, Moetai Brotherson les renvoyant notamment vers certains "soutiens historiques"… du Tavini, dont l’écologiste Jacky Bryant.







Le suspense aura donc tenu jusqu’au dernier jour. Et pourtant, Moetai Brotherson s’était montré catégorique. Le 5 août, alors qu’il recevait à la présidence les groupes politiques pour tenter de déminer le collectif 3 – une invitation à laquelle seuls Teave Chaumette-Boudouani et Tahuhu Maraeura avaient répondu –, Tahiti Infos lui demandait s’il présenterait bien des candidats A Fano Ti’a aux sénatoriales. "Depuis la création du parti et du groupe à l’assemblée, on avait déjà annoncé qu’on aurait des candidats aux sénatoriales. Ils seront annoncés en temps et en heure", répondait-il. Quand ? "Avant la limite de dépôt des candidatures".



Le temps a passé, mais les candidats ne se sont manifestement pas bousculés au portillon. Depuis Palau, fin août, Moetai Brotherson assurait pourtant avoir reçu plusieurs candidatures, dont certaines avaient été retenues, et promettait une annonce à son retour. Un nom avait surtout émergé : celui de Naumi Mihuraa, fille de la sénatrice sortante Lana Tetuanui, que le président d’A Fano Ti’a présentait comme une "excellente candidate", connaissant "très bien les communes" et "le Sénat comme sa poche". Un choix qui faisait pourtant grincer au sein même d’A Fano Ti’a. Le 31 août, interrogé par Tahiti Infos, Tematai Le Gayic posait une condition claire : "Je suis favorable à ce que nous ayons des candidats, à condition qu’ils soient membres d’A Fano Ti’a et qu’ils défendent les valeurs d’A Fano Ti’a". Autrement dit, pas Naumi Mihuraa. Pour le président du groupe à Tarahoi, l’enjeu était alors de présenter au moins un candidat capable d’"incarner notre projet".



Personne sur la ligne de départ



Résultat des courses : il n’y aura finalement ni Naumi Mihuraa, ni candidat maison. Deux jours avant la clôture des candidatures, la fille de Lana Tetuanui déclinait publiquement l’offre. "Il y a une différence entre affronter son beau-père et affronter quelqu’un qui m’est plus cher", expliquait-elle sur Polynésie La 1ère, évoquant un "blocage personnel".



Pas de consigne de vote pour autant. Moetai Brotherson renvoie désormais les grands électeurs à leurs "soutiens historiques", en référence notamment à ceux dont le Tavini a pu bénéficier par le passé. Une formule qui ne manque pas de sel quelques mois après la rupture avec le parti indépendantiste. Il cite ainsi Jacky Bryant parmi les candidats susceptibles de recueillir certaines de ces voix, sans pour autant appeler à voter pour lui. Au bout du compte, les hésitations auront duré jusqu’à la date limite. Début août, Moetai Brotherson promettait encore que les noms seraient dévoilés "en temps et en heure". Le temps est arrivé. Pas les candidats. Le suspense aura donc tenu jusqu’au dernier jour. Et pourtant, Moetai Brotherson s’était montré catégorique. Le 5 août, alors qu’il recevait à la présidence les groupes politiques pour tenter de déminer le collectif 3 – une invitation à laquelle seuls Teave Chaumette-Boudouani et Tahuhu Maraeura avaient répondu –, Tahiti Infos lui demandait s’il présenterait bien des candidats A Fano Ti’a aux sénatoriales. "Depuis la création du parti et du groupe à l’assemblée, on avait déjà annoncé qu’on aurait des candidats aux sénatoriales. Ils seront annoncés en temps et en heure", répondait-il. Quand ? "Avant la limite de dépôt des candidatures".Le temps a passé, mais les candidats ne se sont manifestement pas bousculés au portillon. Depuis Palau, fin août, Moetai Brotherson assurait pourtant avoir reçu plusieurs candidatures, dont certaines avaient été retenues, et promettait une annonce à son retour. Un nom avait surtout émergé : celui de Naumi Mihuraa, fille de la sénatrice sortante Lana Tetuanui, que le président d’A Fano Ti’a présentait comme une "excellente candidate", connaissant "très bien les communes" et "le Sénat comme sa poche". Un choix qui faisait pourtant grincer au sein même d’A Fano Ti’a. Le 31 août, interrogé par Tahiti Infos, Tematai Le Gayic posait une condition claire : "Je suis favorable à ce que nous ayons des candidats, à condition qu’ils soient membres d’A Fano Ti’a et qu’ils défendent les valeurs d’A Fano Ti’a". Autrement dit, pas Naumi Mihuraa. Pour le président du groupe à Tarahoi, l’enjeu était alors de présenter au moins un candidat capable d’"incarner notre projet".Résultat des courses : il n’y aura finalement ni Naumi Mihuraa, ni candidat maison. Deux jours avant la clôture des candidatures, la fille de Lana Tetuanui déclinait publiquement l’offre. "Il y a une différence entre affronter son beau-père et affronter quelqu’un qui m’est plus cher", expliquait-elle sur Polynésie La 1ère, évoquant un "blocage personnel".Pas de consigne de vote pour autant. Moetai Brotherson renvoie désormais les grands électeurs à leurs "soutiens historiques", en référence notamment à ceux dont le Tavini a pu bénéficier par le passé. Une formule qui ne manque pas de sel quelques mois après la rupture avec le parti indépendantiste. Il cite ainsi Jacky Bryant parmi les candidats susceptibles de recueillir certaines de ces voix, sans pour autant appeler à voter pour lui. Au bout du compte, les hésitations auront duré jusqu’à la date limite. Début août, Moetai Brotherson promettait encore que les noms seraient dévoilés "en temps et en heure". Le temps est arrivé. Pas les candidats.





Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 11 Septembre 2026 à 10:40 | Lu 849 fois



