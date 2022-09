Seize streameurs se réunissent pour la cause animale

Tahiti, le 20 septembre 2022 – Inspiré du projet caritatif “Z event” créé en 2016 en métropole, Ariioehau Taumihau lance le Stream Event Tahiti (SET) pour une première édition au fenua, du 23 au 25 septembre. Le principe est de réunir une vingtaine de streameurs locaux dans la salle de jeux en réseau Arcadia par Cybertech, partenaires de l'événement. L'objectif est de récolter des dons, via une cagnotte en ligne, qui seront reversés à l'association Eimeo Animara de Moorea.



Si l'industrie du jeux vidéo est aujourd'hui bien implantée sur le marché local, le secteur du streaming reste encore peu connu en Polynésie. Le streaming peut avoir plusieurs significations selon les conditions d'utilisation, mais dans ce contexte-ci, il s'agit de la diffusion en ligne de sessions de jeux vidéo sur les plateformes telles que Facebook live, Youtube ou Twitch.



Pour promouvoir davantage le streaming en Polynésie, Ariioehau Taumihau a voulu lancer le SET, en s'inspirant du concept du Zevent en métropole. Le principe consiste à réunir des streameurs passionnés dans une salle de jeux en réseau. L'objectif est de récolter des dons sur une cagnotte Leetchi de la part des internautes passionnés ou amateurs. L'ensemble de la cagnotte est reversé à une association. Pour cette première édition, c'est Eimeo Animara de Moorea, qui protège les chiens et les chats, qui a été choisie. Cette initiative, alliant plaisir du jeu vidéo et bienfaisance, représente finalement un moyen d'utiliser les nouvelles technologies pour une bonne cause.



La SET sur trois jours en continu



L'événement se déroulera sur trois jours en continu du vendredi 23 à partir de 8 heures jusqu'au dimanche 25 septembre à 18 heures, à la salle de jeux Arcadia par Cybertech (partenaires de l'événement). Les internautes spectateurs pourront participer en se connectant à la chaîne twitch de l’événement. La SET compte au total seize streameurs amateurs et environ une dizaine de modérateurs et de techniciens, pour encadrer l'événement et éviter tout désagrément. Pour assurer une continuité, les équipes prévues vont se relayer. Ce sont donc quatre équipes de quatre streameurs qui ont été constituées, pour des séquences de quatre heures. Une figure locale du streaming a également été invitée à parrainer l'événement. Il s'agit de Mabzouel, dont la communauté dépasse les 180 000 abonnés sur Youtube et 146 000 sur Twitch.



Pour dynamiser davantage l'événement, les équipes du SET ne manqueront pas d'imagination pour surprendre les spectateurs-donateurs au travers de défis à relever ou de cadeaux à gagner, particulièrement lorsqu'un montant seuil sera franchi.







Ariioehau Taumihau, organisateur du Stream Event Tahiti “N ous serons satisfaits, quelle que soit la somme récoltée ”

Comment as-tu procédé au casting ?



“Le casting a été particulier car je ne connaissais que six streameurs de tête. J'ai donc essayé de faire mes recherches sur les réseaux sociaux pour voir s'il y avait d'autres streameurs polynésiens. J'en recherchais au maximum vingt. Ce que je voulais trouver absolument, c'était des personnes qui soient dans la même optique que moi, c'est-à-dire participer à l'événement pour la passion et la bonne cause. Certains étaient tout de suite désintéressés lorsque j'annonçais que l'événement était basé sur le bénévolat.”



Il y a une cagnotte virtuelle Leetchi pour la récolte de dons, mais qu'en est-il des personnes n'ayant pas de moyens de paiement en ligne ?



"La cagnotte principale se fait effectivement en ligne avec Leetchi, mais pour ceux qui n'ont pas de carte Visa ou de compte Paypal, nous avons aussi pensé à eux. A partir de dimanche à midi, nous serons sur la place des Trois pontons, à Taapuna, avec l'association Eimeo Animara, pour récolter des dons en espèces ou par chèque.”



Combien espérez-vous récolter pour cette première édition ?



“Nous n'avons pas d'objectif précis pour le montant des donations, mais nous aimerions tout de même atteindre le million de Fcfp. De toute façon, je pars du principe que nous serons satisfaits, quelle que soit la somme récoltée. On s'attend bien sûr à ce qu'il y ait de nombreux donateurs, mais dans la mesure où on aura réussi à mobiliser une communauté pour soutenir une cause, nous aurons atteint nos objectifs. De toute façon, ne serait-ce qu'avec dix Fcfp par personne, on pourrait faire des campagnes de sensibilisation et de stérilisation, on peut aider des familles pour la prise en charge de leurs animaux, et beaucoup d'autres choses. Un franc donné est un franc gagné, en faveur de nos amis à quatre pattes. Par ailleurs, nous souhaiterions pouvoir aider d'autres associations luttant pour le bien-être au fenua, à l'avenir, si le SET perdure.”





Le S.E.T inspiré du Z Event



Au vu des résultats et de l'évolution du projet "Z event" en métropole, le S.E.T a souhaité tenter l'aventure en Polynésie. En effet, la Z event avait réuni 16 streamers pour sa première édition en 2016, ce qui a permis de récolter 170 770 euros, soit plus de 20 millions de Fcfp, qui ont servi à l'organisation non gouvernementale Save The Children. Cette année, l'événement a réuni 57 streamers et le montant des récoltes s'est chiffré à 10 182 126 euros (1,2 milliard de Fcfp), reversés ensuite à cinq associations de défense de l'environnement.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Mercredi 21 Septembre 2022 à 17:52 | Lu 260 fois