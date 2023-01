Seize morts recensés après une tempête tropicale à Madagascar

Antananarivo, Madagascar | AFP | vendredi 27/01/2023 - Seize morts ont été dénombrés à Madagascar après le passage la semaine dernière d'une tempête tropicale dans le nord-est du pays, a annoncé vendredi dans un communiqué le Bureau de gestion des risques et des catastrophes.



Dix-neuf personnes restent portées disparues dans les zones qui ont été touchées par la tempête baptisée Cheneso, qui a provoqué des inondations et une coupure des routes menant à la capitale, Antananarivo.



Dans son communiqué, l'institution gouvernementale précise que plus de 55.400 personnes ont été touchées par la catastrophe, dont plus de la moitié ont dû quitter leur logement.



La tempête Cheneso est survenue le 19 janvier, accompagnée de vents violents atteignant 110 kilomètres à l'heure et d'importantes averses de pluie.



Dans le sud de l'Afrique, la saison cyclonique s'étend de novembre à avril et Madagascar, île de l'océan Indien, en subit régulièrement des conséquences dévastatrices.