Séisme de magnitude 6,7 au large du Nicaragua, pas d'alerte au tsunami

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 21/04/2022 - Un tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit jeudi au large des côtes du Nicaragua, a annoncé l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) qui n'a pas émis d'alerte au tsunami.



Aucun dommage n'a été signalé dans l'immédiat, selon le gouvernement nicaraguayen. L'Institut nicaraguayen d'études géologiques (Ineter) a estimé pour sa part la magnitude du séisme à 6,8, selon un communiqué.



Le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique (OTWC), situé à Hawaï, n'a pas signalé de menace de tsunami lié à ce séisme en se fondant sur les données disponibles.



Le séisme a été enregistré à 01H42 locales (07H42 GMT) et son épicentre a été localisé à une profondeur de 25,3 kilomètres, à un peu plus de 60 kilomètres de la côte de Masachapa, selon l'USGS.



L'USGS a estimé qu'il existait une faible possibilité de victimes et de dommages tout en soulignant que les structures des bâtiments dans la région sont vulnérables aux séismes.



Selon l'Ineter, le séisme est lié au choc des plaques tectoniques de Cocos et caraïbe.



"Il s'agissait d'un séisme très fort", a affirmé sur les médias officiels la vice-présidente Rosario Murillo, épouse du président Daniel Ortega, ajoutant qu'"aucun incident, dommage ou victime n'a été rapporté pour le moment" tout en mettant en garde contre de possibles répliques.



Selon des habitants s'exprimant sur la radio officielle La Nueva Radio Ya, la secousse a été ressentie fortement dans la capitale Managua ainsi que dans le Nord et le Sud du pays avec parfois des coupures de courant.