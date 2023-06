Séisme de 6,2 au large de la côte sud de la Nouvelle-Zélande

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 30/05/2023 - Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré mercredi dans l'océan Pacifique, au large de la côte sud de la Nouvelle-Zélande, selon le Service géologique américain (USGS).



La secousse a eu lieu à 02H21 GMT à 33 km de profondeur près des îles Auckland, petit archipel pratiquement inhabité à environ 450 km de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, a précisé l'USGS.



Les autorités néo-zélandaises n'ont émis aucune alerte au tsunami.



Selon un responsable du conseil municipal d'Invercargill, la ville la plus proche, le tremblement de terre n'a pas été ressenti et les infrastructures n'ont pas été endommagées.



Située à la limite de deux grandes plaques tectoniques, la Nouvelle-Zélande est sujette aux séismes. En février 2011, un tremblement de terre de magnitude 6,3 à Christchurch, la deuxième ville du pays dans l'île du Sud, avait fait 185 morts et des milliers de blessés, six mois après une secousse de magnitude 7,1 qui n'avait fait aucun mort mais causé des dégâts considérables dans la même région.