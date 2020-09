Seine-Maritime: trois mineurs mis en examen après l'agression d'un chauffeur de bus

Rouen, France | AFP | lundi 07/09/2020 - Trois mineurs ont été mis en examen après qu'un chauffeur de bus a été roué de coups au visage, près de Rouen, après avoir refusé de s'arrêter entre deux arrêts, a annoncé lundi le procureur de la République de Rouen.



"Trois mineurs, âgés de moins de 16 ans, ont été présentés devant le juge d'instruction du chef de violences volontaires commises en réunion au préjudice d'un exploitant du réseau de transport public et dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Ils ont été mis en examen", a indiqué Pascal Prache dans un communiqué.



Mardi 2 septembre à 23H30 à Saint-Étienne-du-Rouvray, le conducteur de transport en commun de la TCAR avait été frappé au visage après avoir refusé de descendre quatre individus hors des arrêts prévus. Les agresseurs ont franchi la protection les séparant du conducteur, puis lui ont porté de multiples coups au visage, avait indiqué la préfecture de Seine-Maritime. Le conducteur s'est vu prescrire une ITT de cinq jours.



"Le principal mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de respecter les conditions d'un placement et l'interdiction de contact avec les autres mis en examen, ainsi qu'avec la victime", ajoute le communiqué du procureur. Les deux autres mineurs ont été placés sous le régime de la liberté surveillée.



A Bayonne, un chauffeur de bus est mort le 10 juillet après cinq jours de coma consécutif à une violente agression, qui a suscité l'indignation du monde politique.