Secteur primaire : Tearii Alpha parle projets à Huahine

Le ministre de l’Agriculture, Tearii Alpha, a fait un point d’avancement des projets en cours à Huahine dans les domaines de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage, lors d’une visite de terrain organisée de mercredi à vendredi dernier. Un communiqué diffusé vendredi indique que ce déplacement s’inscrit "dans la poursuite des actions du gouvernement visant à faire de la sécurité alimentaire une priorité du développement".



Une rencontre avec les pêcheurs de l’île s’est ainsi tenue mercredi soir. Les aménagements à réaliser pour sécuriser le site de la coopérative de Fare ont été évoqués à cette occasion.

Plusieurs rencontres étaient ensuite prévues vendredi. Dans la matinée, la conversion progressive des cultures en bio a été abordée avec des représentants de la filière vanille de l’île. Le ministre de l’Agriculture a promis le soutien et de l’accompagnement des services agricoles du Pays pour aider les professionnels dans cette démarche, alors que diverses aides techniques et financières sont offertes par le gouvernement.



Autonomie agricole



Une visite du premier lotissement agricole de l’île, à Maroe, a ensuite été faite. La première tranche d’aménagement de ce site se compose de sept lots agricoles pour une surface de 4 ha. La deuxième phase, actuellement en cours, permettra d’agrandir ce lotissement à 15 lots pour 9 ha. Un projet financé par le ministère de l’Agriculture pour un montant de 35 millions de Fcfp.



Dans la foulée, Tearii Alpha a inauguré de la nouvelle pépinière de la direction de l’agriculture, conçue pour alimenter les agriculteurs de l’île Le site présente une capacité annuelle de production de 1 000 à 1 500 plants. Sur place, un partenariat avec les organismes de formation agricole de Huahine est mis en place dans deux serres. L’enjeu est de former les futurs agriculteurs aux techniques de cultures sous serres afin de limiter la saisonnalité des productions tout en réduisant le recours aux pesticides.



La visite s’est poursuivie vendredi sur le site du futur atelier d’agro-transformation de Fare. Sa construction doit débuter cette année dans le cadre de la politique de valorisation des productions agricoles et de la fourniture des cantines scolaires.



Le projet de construction d’un abattoir a enfin été abordé avec les éleveurs bovins de l’île. Une fois en fonction, cette nouvelle installation doit permettre aux éleveurs de commercialiser sur l’île de la viande en conformité avec les règles sanitaires.