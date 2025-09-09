

Seattle bientôt fini pour ATN

Tahiti, le 22 septembre 2025 - Une annonce qui tombe sur les réseaux sociaux, un relais par Radio 1 : Voilà comment la Polynésie française apprend ce lundi la fin de la liaison de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui vers Seattle.





Air Plus News, page de réseaux sociaux Facebook et X a relayé ce lundi matin un court constat : “Difficultés d’Air Tahiti Nui sur ses lignes déficitaires ? La compagnie polynésienne ferme ses réservations pour les vols entre Papeete et Seattle à partir du 1er février 2026.”



L’information confirmée par nos confrères de Radio 1 auprès de la présidence aurait été actée la semaine dernière en conseil d’administration de la compagnie aérienne. Les bases certainement de la mise en œuvre des dernières conclusions du rapport d’audit du cabinet Arthur D Little sur Air Tahiti Nui.



En janvier 2025 déjà, la compagnie aérienne au tiare avait décidé de supprimer la ligne Paris-Seattle.



En effet, face au déficit structurel d’Air Tahiti Nui, de l’ordre de 22 milliards de francs, dont 2,8 milliards pour la seule année 2024, le Pays ne peut plus fonctionner avec la compagnie à grand coups de subventions. Pour sa pérennité, il est désormais devenu nécessaire de changer de braquet, et peut-être de couper quelques lignes, pour éventuellement regader vers de nouveaux marchés.



Aujourd’hui, seule la ligne vers Los Angeles est viable, quand les liaisons vers Tokyo et Seattle tirent les comptes vers le bas. Tokyo représenterait selon le rapport Little “86 % du déficit 2024”, soit 1,68 milliard de francs de pertes. La ligne vers Seattle perdrait quant à elle 875 millions de francs.



La fermeture de la ligne vers Seattle ne serait donc que la suite logique de la nouvelle stratégie commerciale d’Air Tahiti Nui qui joue sa survie face à des mastodontes comme Air France, United Airlines ou American Airlines. Dans ces conditions, la fermeture de ligne vers Narita, rouverte en test après sa suspension pendant la période Covid, ne saurait tarder elle aussi.



Pour rappel, le rapport Little suggérait dans le même temps l’ouverture d’une ligne directe vers San Francisco, alors qu’une ligne similaire est déjà desservie par French Bee.

