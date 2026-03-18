

“Se dépister, c’est sauver des vies” : la Polynésie sonne la mobilisation face au VIH

Tahiti, le 17 avril 2026 - Avec déjà sept nouvelles contaminations enregistrées à fin mars, la Polynésie française accélère la mobilisation contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Entre prévention renforcée, dépistage élargi et mobilisation d’artistes, les autorités veulent enrayer une dynamique inquiétante, avant qu’elle ne bascule comme chez certains voisins du Pacifique, à Fidji notamment.





Le message est clair et sans détour. “Le VIH est toujours extrêmement présent sur le pays. Il augmente et il risque d’exploser”, alerte le directeur de la santé, Francis Spaak. Derrière les chiffres, une réalité qui concerne toute la population. Des cas sont détectés dès l’âge de 14 ans et jusqu’à plus de 70 ans, preuve que l’épidémie dépasse largement les publics traditionnellement ciblés.



Si la Polynésie reste loin des niveaux observés ailleurs, la tendance est à la hausse. “On a une augmentation très nette ces dernières années”, confirme le Dr Lam Nguyen, évoquant aussi la progression des autres infections sexuellement transmissibles.



Une progression qui inquiète au Fenua



Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : un relâchement des comportements lié aux progrès des traitements, l’essor des rencontres anonymes via les réseaux sociaux et les applications, ou encore la difficulté à retracer les chaînes de contamination. “On a aujourd’hui des groupes de transmission très connectés… sans que les personnes se connaissent”, souligne le spécialiste.



Dans ce contexte, la prévention redevient la priorité absolue. “Le préservatif est le moyen essentiel, vital, de protection”, insiste Francis Spaak. Mais pour être efficace, encore faut-il qu’il soit facilement accessible. C’est tout l’objectif de la mise en place prochaine de distributeurs de préservatifs gratuits sur le territoire. Les lieux restent à définir, mais la volonté est claire : garantir un accès “non discriminant et discret”, accessible à tous, à toute heure.



Autre levier clé : le dépistage. “Se dépister, c’est sauver des vies”, martèle le directeur de la santé. Détecter tôt permet non seulement de traiter efficacement, mais aussi de limiter la transmission à d’autres personnes. Les autorités comptent ainsi renforcer l’accès aux tests rapides et mobiliser davantage les professionnels de santé, y compris dans le secteur libéral.



Sur le terrain, les soignants constatent aussi un manque d’information et des idées reçues persistantes. “Beaucoup d’IST n’ont pas de symptômes. Les gens pensent ne pas être malades, donc ne se font pas dépister”, explique Anne Teate, infirmière au centre des maladies infectieuses. “Notre rôle, c’est d’informer, sans juger, et d’accompagner les personnes pour qu’elles osent venir se faire dépister.”



Anticiper pour éviter un scénario à la fidjienne



Si cette mobilisation s’accélère, c’est aussi pour éviter un scénario redouté dans la région. Aux Fidji, la flambée des cas de VIH – avec des hausses spectaculaires – sert aujourd’hui d’avertissement. “On aimerait ne pas se laisser déborder comme c’est le cas là-bas”, prévient Francis Spaak.



Autre facteur de vigilance : les évolutions des usages de drogues. Si aucune contamination par voie intraveineuse n’est aujourd’hui constatée en Polynésie, “ce n’est pas marqué dans le marbre”, insiste le Dr Nguyen. L’exemple fidjien montre que la combinaison entre pratiques sexuelles à risque et injections peut accélérer brutalement l’épidémie. À cela s’ajoute un enjeu plus discret mais tout aussi préoccupant : la résistance aux traitements. “Plus on traite, plus les germes développent des stratégies de résistance”, rappelle Francis Spaak. Une raison supplémentaire de miser avant tout sur la prévention.



Dans cette stratégie, la communication joue un rôle central. Et pour toucher les jeunes, les autorités misent sur des relais inattendus. Le DJ polynésien DJ Nash et le chanteur Tei ont ainsi uni leurs talents dans un morceau de prévention, Protège-toi. “La musique, c’est notre moyen de communication”, explique DJ Nash, convaincu de pouvoir faire passer le message autrement. “Tout le monde écoute de la musique, surtout les jeunes, c’est notre cible”, renchérit Tei, pour qui ce projet a une dimension personnelle et collective.



À l’horizon, un autre défi se profile : les Jeux du Pacifique. “Il n’y aura pas que des rencontres sportives”, glisse Francis Spaak, évoquant une intensification probable des interactions humaines… et donc des risques de transmission. Face à cette équation complexe, une certitude s’impose : la lutte contre le VIH et les IST ne pourra réussir qu’à travers une mobilisation collective. “Tout le monde peut être acteur et porteur du message”, insiste le directeur de la santé.



Un message simple, mais essentiel, à l’heure où la Polynésie tente de garder une longueur d’avance sur l’épidémie.



VIH / IST : les bons réflexes au Fenua



Se protéger Utiliser un préservatif à chaque rapport (vaginal, anal, oral)

Penser aussi aux IST autres que le VIH (souvent silencieuses) Se faire dépister Après un rapport à risque

En cas de changement de partenaire

Régulièrement si vie sexuelle active Les tests rapides (TROD) permettent un résultat en quelques minutes

Consulter rapidement Beaucoup d’IST n’ont pas de symptômes

Un traitement précoce évite les complications… et la transmission En parler Avec son/sa partenaire

Avec un professionnel de santé (sans jugement, en toute confidentialité)

Où et comment se faire dépister en Polynésie ?



Gratuit et confidentiel Centre des maladies infectieuses et tropicales (CMIT)

Hôpital, dispensaires, centres de santé Tests rapides en développement Déploiement en cours dans tout le territoire

Résultat en quelques minutes Bientôt plus accessible Renforcement du dépistage dans les structures de proximité

Mobilisation des professionnels libéraux À venir Distributeurs de préservatifs gratuits 24h/24 avec accès “non discriminant et discret”

VIH et IST : les chiffres à retenir au Fenua 7 nouvelles contaminations au VIH enregistrées à fin mars 2026

Des patients suivis de 14 à 74 ans

Une progression continue des cas depuis plusieurs années

Forte hausse des IST (syphilis, chlamydia, herpès…) depuis 2014 Chez les jeunes : 1 collégien sur 4 déclare avoir déjà eu un rapport sexuel

1 sur 10 a eu un rapport avant l’âge de 13 ans

Des rapports parfois sans protection Des infections souvent sans symptômes, favorisant une circulation silencieuse. Des infections souvent sans symptômes, favorisant une circulation silencieuse.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 17 Avril 2026 à 14:23 | Lu 411 fois



