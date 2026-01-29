

Savoie: trois skieurs meurent dans une avalanche à Val d'Isère

Grenoble, France | AFP | vendredi 13/02/2026 - Trois skieurs à Val d'Isère, en Savoie, sont décédés vendredi dans une avalanche survenue en secteur hors piste, alors que le risque d'avalanche demeure très élevé, a indiqué la station.



La coulée de neige a emporté six skieurs dont quatre étaient accompagnés d'un professionnel, selon un communiqué. "Malgré l’intervention rapide des secours, trois victimes sont décédées. Ils étaient tous équipés de systèmes de recherche de victimes en avalanche", indique la station. Une enquête a été ouverte.



Le risque d'avalanche dans la zone est actuellement très élevé (4/5), rappelle la station, qui exhorte les pratiquants à rester dans les zones sécurisées et balisées.



Le passage de la tempête Nils en France jeudi s'est traduit par de très fortes chutes de neige, apportant jusqu’à 60 à 100 cm de neige fraîche depuis le début de l'épisode, localement plus sur le massif du Mont-Blanc, selon Météo-France.



Le prévisionniste avait classé la Savoie en vigilance rouge avalanches pour toute la journée de jeudi, une décision rarissime en France avec seulement deux autres occurrences depuis la naissance du dispositif il y a 25 ans.



Face au risque, plusieurs domaines skiables des Alpes avaient pris la décision de fermer entièrement ou partiellement leurs domaines skiables jeudi.



Vendredi, le niveau de risque d’avalanches reste "fort" (4 sur 5) sur une grande majorité des massifs des Alpes et "le manteau neigeux très instable, surtout au-dessus de 1800-2000 m d'altitude", avertit encore Météo-France. "Des avalanches sont donc faciles à déclencher par un skieur ou un randonneur et peuvent mobiliser des volumes de neige très importants".

