Satellites: Starlink en panne pendant plusieurs heures

Paris, France | AFP | vendredi 25/07/2025 - Les services de télécommunications par satellites de Starlink, la filiale de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, ont été interrompus jeudi pendant plusieurs heures à la suite d'une panne, a indiqué l'entreprise.



"Starlink est maintenant en grande partie rétabli après la panne du réseau, qui a duré environ deux heures et demie. La panne était due à une défaillance des principaux services logiciels internes qui gèrent le réseau central", a indiqué sur X Michael Nicolls, vice-président de Starlink Engineering.



L'entreprise, premier opérateur mondial de télécommunications par satellites, avait indiqué quelques heures plus tôt sur le même réseau social subir une panne affectant les communications de ses clients.



Selon le site Downdetector, qui répertorie les pannes de communications de nombreux opérateurs et de plateformes en ligne, jusqu'à 60.000 signalements ont été effectués jeudi au sujet du réseau Starlink.



Les services de Starlink, qui repose sur une constellation de plus de 6.000 satellites déployés en orbite basse, permettent à ses clients de s'équiper d'un terminal terrestre afin de bénéficier d'une connexion internet, notamment dans des zones rurales ou reculées.



D'après les chiffres publiés par l'entreprise mi-juillet, Starlink compte plus de 6 millions d'abonnés dans le monde.