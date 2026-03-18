

Santé : appel au calme à Huahine

Tahiti, le 7 avril 2026 - Dans un communiqué relayé par la commune, la Direction de la santé fait état “d’insultes, menaces, pressions et manque de respect” à l’égard des soignants du centre médical de Huahine. “Cette situation fragilise notre système de soins”, un système déjà fragile... et c’est peut-être là le fond du problème.





La commune de Huahine a relayé ce mardi un communiqué émanant de la Direction de la santé adressé à la population de l’île, en appelant à “une prise de conscience collective”. Sans entrer dans les détails, cette note concerne “la situation actuelle” au dispensaire de Huahine, où les professionnels de santé “font face à une augmentation de comportements inacceptables : insultes, menaces, pressions et manque de respect”. La Direction de la santé appelle au calme et à la compréhension, rappelant que “les décisions médicales sont prises avec sérieux, selon l’urgence et dans l’intérêt des patients”.



“Huahine a besoin de soignants engagés. Ne les faisons pas fuir”. Dans un contexte où le Pays peine à recruter des personnels de santé, “cette situation fragilise notre système de soins”, un système déjà fragile... et c’est peut-être là le fond du problème. Ce communiqué n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir les administrés sur les réseaux sociaux, entre élan de compassion et difficultés persistantes.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 7 Avril 2026 à 18:43 | Lu 1022 fois



