Sandras tente la reconquête de Papara

Tahiti, le 24 février 2020 - Bruno Sandras est officiellement candidat à la tête de la liste Amuitahira’a No Papara. Il met en avant un programme à forte dominante environnementale et défend le principe du référendum d’initiative populaire pour asseoir la légitimité des décisions municipales sur tous les projets qui concernent l’avenir de la commune.



"S’unir c’est gagner". C’est en ces termes que la liste Amuitahira’a No Papara résume sa démarche pour les élections municipales de la mi-mars et pour la mandature 2020-2026. L’ancien maire de Papara, chef du parti Ia Hau Noa, s’est officiellement déclaré tête de liste en fin de semaine dernière auprès des services de l’Etat.



Il part pour l’instant avec la bénédiction du Tahoera’a Huiraatira, sans être parvenu à ranger sous sa bannière les forces des partis orange et bleu. "Les leaders Tavini de Papara ont préféré s’engager séparément. Le Tahoera’a appelle à voter pour moi. Je conduis une liste de rassemblement. C’est le sens du terme "amutahira’a". Je ne retiens que l’idée du rassemblement", martèle-t-il.



Pourtant, l'idée de rassemblement a du mal à faire son chemin à Papara. Pour l’instant, dix listes ont déclaré être en lice aux prochaines élections municipales. Une situation assez curieuse pour cette commune qui comptait 11 680 habitants au dernier recensement général d’août 2017.



Ainsi, Heia Teina et Gaston Tunoa, l’actuel maire, conduisent la liste Papara A Ti’a Mai. Béatrice Peyrissaguet, à la gouverne par intérim de mai 2019 à janvier dernier, tente un retour à la mairie. Médéric Tehaamatai mène la liste Tavini Te Ao nui no Papara. De son côté, Clément Le Gayic est tête de la liste Tahoera’a Papara To’u Ai’a. Jean-Louis Benvenuti est désormais officiellement candidat avec la liste Te Papa ‘Api no Ananahi. Christophe Holozet est candidat déclaré avec Tamarii Papara. On compte aussi Michel Snow et Paul Lai, qui ne cachent pas leur envie de conduire une liste, sans oublier Sonia Taa'e pour représenter A Here ia Papara et les intérêts politiques de son époux, Puta'i.

L’expérience pour atout



De son côté, Bruno Sandras met dans la balance son expérience de premier magistrat de la commune durant près de 14 ans. Il a été maire de Papara d’avril 2001 à septembre 2014. Il avait été démissionné d’office en début de troisième mandat suite à une condamnation à de l’inéligibilité rendue définitive dans l’affaire des emplois fictifs de la présidence Flosse. Des soucis juridiques "extérieurs à la ville de Papara", souligne-t-il aujourd’hui. "J’ai purgé pour cette peine et regagné ma liberté."



S’il obtient la confiance des électeurs aux élections des 15 et 22 mars prochains, il propose de mettre en œuvre sa "vision pour les dix prochaines années" à Papara. Le premier point de son programme vise l’obtention à brève échéance du Pavillon bleu pour sa commune. Un objectif structuré autour de critères à portée environnementale, culturelle et sociale. Autre point marquant de son programme : la généralisation des consultations directes par le biais de référendums d’initiative populaire. "On rendra la parole aux habitants de la commune qui devront à leur tour prendre leurs responsabilités. Le conseil municipal aura ainsi une marge de manœuvre assise sur une véritable légitimité", défend-t-il.