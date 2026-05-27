

Sandras se lance pour les sénatoriales

Tahiti le 25 juin 2026. Bruno Sandra annonce ce jeudi sa candidature pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain.



Dans un simple communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Bruno Sandras, président du Amuitahira o te nunaa maohi, a annoncé ce jeudi sa candidature aux prochaines élections sénatoriales.



Bruno Sandra aura Lydia Nouveau à ses côtés, désignée comme suppléante. Le parti ne présentera donc qu'une seule candidature pour les deux postes en jeu.

"En actant cette candidature unique, le parti tient également à saluer les autres postulants, si leur profil n'a pas été retenu, leur engagement et leur intérêt pour ce scrutin ont été particulièrement appréciés", précise le communiqué.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 25 Juin 2026 à 16:47 | Lu 659 fois



