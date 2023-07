Samine et Tohie'a leaders des îliens

Tahiti, le 18 juillet 2023 - À l'issue de la deuxième journée du tournoi de foot à onze, dans la poule B, qui regroupe les onze formations des îles et celles de Moorea, les équipes de l'AS Samine (Raiatea) et de l'AS Tohie'a (Moorea) sont pour le moment en tête avec trois victoires chacune. Elles sont talonnées par l'AS Saint-Étienne, de Ua Pou, qui compte un match en retard.



Après une première journée plutôt “light” lundi, le tournoi de foot à onze masculin a battu son plein ce mardi, pour sa deuxième journée, avec dix matchs au programme sur la pelouse de Fautaua. Dans la poule B, qui rassemble les onze équipes des îles et celles de Moorea, on attendait de revoir à l'action les équipes de l'AS Samine, de Raiatea, et de l'AS Kaoha Club, de Hiva Oa, après leur net succès lors de la première journée.



Les Marquisiens notamment passaient un test face à la solide formation de Afareaitu, Tohie'a, emmenée par l'ancien joueur de Central, Herehaunui Ferrand. Si les footballeurs de la Terre des hommes ont été les premiers à ouvrir la marque grâce à Frédéric Toa avant le quart d'heure de jeu, les joueurs de l'île Sœur leur ont répondu par un but de Ferrand. Les rouge et blanc de Moorea ont ensuite fait la différence en seconde période pour l'emporter finalement sur le score de 2-1. Un succès qui en a appelé un autre pour Tohie'a. En fin d'après-midi mardi, les joueurs de Afareaitu avaient rendez-vous avec leurs rivaux de l'AS Mira. Après s'être neutralisé au cours des 50 minutes de jeu, Tohie'a l'a finalement emporté aux tirs au but (1-0). Une troisième victoire en autant de matchs pour les blancs de Moorea qui pointent en tête du groupe B.

Samine appliqué, Saint-Étienne vainqueur encore aux tirs au but Si Tohie'a reste pour le moment sur un sans-faute après ces deux premières journées, l'AS Samine suit également le même rythme. Les joueurs de Raiatea ont également joué deux matchs mardi avec à l'arrivée autant de victoires. Pour leur première rencontre, Steevy Chong Hue et ses partenaires ont disposé de l'AS Tiare Hinano sur le score de 2-0. Aritua Teherio et Tamahere Spitz ont été les buteurs de Samine face aux mauves de Pihaena.



Les footballeurs des îles Sous-le-Vent ont ensuite enchaîné face aux Marquisiens de l'AS Kaoha Club. Si les joueurs de Samine ont plutôt maîtrisé leur sujet, ils ont dû attendre la toute fin de match pour ouvrir le score par leur buteur Steevy Chong Hue. À l'arrivée donc, une victoire par la plus petite des marges pour Samine mais l'essentiel est ailleurs pour la formation de Raiatea qui reste au contact de Tohie'a au classement du groupe B.



Derrière les deux leaders, une autre équipe reste encore invaincue à l'issue de la deuxième journée. Il s'agit de l'AS Saint-Étienne, de Ua Pou. Après une première victoire arrachée lundi aux tirs au but face à l'AS Mira, les Marquisiens du Nord ont enchaîné ce mardi avec un nouveau succès étriqué. Opposés à l'AS Tamarii Tainuu, de Raiatea, les joueurs de Saint-Étienne ont eu une nouvelle fois besoin d'une séance de tirs au but pour l'emporter. Cette dernière a été remportée 7-6 par les verts qui engrangeaient donc une victoire. Mais avec un match en retard sur Samine et Tohie'a, Saint-Étienne pointe pour le moment à la troisième place du groupe des îliens. A noter que les six premiers du groupe B se qualifieront pour les quarts de finale.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 18 Juillet 2023 à 20:07