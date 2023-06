Samedis culturels au Fare Natura

La volonté de l’écomusée est également de lancer des activités culturelles comme celle portant sur le pūrau et ses usages ou encore sur les techniques de pêche ancestrale. “On a décidé de créer des activités orientées plutôt vers la culture car d’une part, nous voulons mettre en valeur les objets culturels de l’association Tahitian Historical Society, avec qui on est en partenariat, et d’autre part, on souhaite donner l’opportunité aux visiteurs de se réapproprier les techniques de fabrication de ces artefacts. Il y a par exemple une activité sur la confection d’herminettes de A à Z, de débourrage de coco ou de tressage de la fibre de coco pour en faire une corde”, ajoute Kirahu Howard.



Les participants étaient plutôt satisfaits à l’issue des ateliers de samedi dernier, comme en témoignent les propos d’Helene Seibel, originaire du Canada : “Je suis venue participer aux ateliers pour comprendre un peu la culture polynésienne. Le fait de valoriser votre culture ainsi que vos langues polynésiennes est une bonne chose pour qu’elles ne se perdent pas. On devrait justement transmettre ces connaissances aux jeunes. Si vous perdez votre langue, vous allez aussi perdre votre culture.” Marania Feuti, une habitante de Maatea, a pour sa part particulièrement aimé le stand des élèves du collège de Paopao ainsi que celui de l’association To’a Hine Fishing. “Après avoir écouté les informations sur le matériel de pêche, je suis désormais plus sensible aux demandes de mon tāne lorsqu’il veut acheter son matériel”, confie-t-elle. “Il y a des critères assez spécifiques que je ne connaissais pas. Aujourd’hui, je le comprends un peu mieux. J’ai aussi trouvé les résultats des travaux du collège de Paopao très intéressants. C’est important de sensibiliser cette nouvelle génération.”