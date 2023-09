Salon du tourisme, 260 exposants pour la prochaine édition

Tahiti, le 18 septembre 2023 – Le prochain salon du tourisme se tiendra du 29 septembre au 1er octobre prochain à Mamao avec 260 exposants. Autant qu'en février dernier, alors que d'ordinaire, l'événement de septembre attire moins de prestataires.



Le tourisme ne s'est jamais porté aussi bien depuis la crise du Covid-19 et pourtant, le salon du tourisme continue à faire le plein d'exposants. En effet pour la 31e édition de l'événement, 260 exposants sont attendus. Un chiffre dont s'est réjouie la directrice des opérations de Tahiti Tourisme, Vaima Deniel ce lundi, lors d'une conférence de presse organisée pour annoncer ce rendez-vous semestriel, qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre prochains au parc expo de Mamao. “C'est rare, car d'habitude, ce salon de septembre est moins important que celui de février (le même nombre d'exposants également lors de la dernière édition, NDLR). Comparativement il y a toujours moins de demande.” Une situation qui peut surprendre au vu des chiffres annoncés par l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), qui dans son rapport du mois de juin dernier, révélait que la fréquentation touristique était supérieure de 12 % à celle de 2019 à la même période. Pour Vaima Deniel, ces circonstances s'expliquent de manière simple. “Le fait qu'il y ait autant d'exposants, c'est surtout parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux prestataires de tourisme en Polynésie. Ils ont donc besoin de visibilité. Et quel meilleur moyen pour se faire connaitre que d'aller à la rencontre des visiteurs au salon, là où, pendant trois jours, entre 16 000 et 18 000 personnes passent”, explique-t-elle. “De plus, ça leur permet de tâter le terrain. De voir quelles excursions va plaire ou non. Certains, même s'ils ont leur carnet de réservations rempli, viennent quand même pour rester en contact avec la clientèle. En septembre, c'est aussi le moment où les nouveaux professeurs et que de nombreux expatriés arrivent sur le territoire.”



De nombreux primo-exposants en provenance des Marquises



Parmi les 260 exposants, 41 seront présents pour la première fois sur un stand au salon. Et parmi ces primo-exposants, un grand nombre fait le déplacement depuis la Terre des hommes. En effet, avec le projet Unesco et le festival des Marquises, qui se tiendra du 16 au 20 décembre prochains, de nombreuses pensions se montent. Que ce soit dans les îles les plus peuplées, comme à Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Pou ou dans les plus isolées comme Tahuata. “La visibilité des iles Marquises est de plus en plus importante”, confirme d'ailleurs Vaima Deniel.



Comme à chaque édition donc, les visiteurs pourront trouver des hôtels, des pensions, des prestataires d'activités ou encore des compagnies aériennes, maritimes ou de croisières. “C'est un rendez-vous attendu autant par les exposants que par les visiteurs”, détaille la directrice des opérations de Tahiti Tourisme. Et en attendant la date du salon, les plus impatients pourront dès lundi, effectuer des pré-réservations sur le site de Tahiti Tourisme.



Pas de changement de stratégie pour Tahiti Tourisme Avec la volonté affichée du nouveau gouvernement d'atteindre les 600 000 touristes, la stratégie de Tahiti Tourisme, basée sur l'ancienne politique d'un touriste par habitant aurait pu évoluer. Mais il n'en est rien. En effet, interrogé à ce sujet, Vaima Deniel explique que l'organisme maintient sa stratégie actuelle. “Les 600 000 touristes, c'est un projet à long terme, sur 15-20 ans. Pour l'instant nous, on garde notre cap, a-t-elle expliqué, nous sommes dans un schéma de cinq années, qui se termine en 2027. Alors on continue sur cette ligne”. Toujours selon la directrice des opérations de Tahiti Tourisme, pour atteindre cet objectif, et pour éviter d'engorger encore plus les lieux déjà sur-fréquentés comme Bora-Bora, l'idée est envisagée de développer des “infrastructures de tourismes importantes dans d'autres archipels, comme dans les Tuamotu et aux Marquises”.



Voyant au vert, pour la Journée mondiale du tourisme À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, dont la thématique est cette année le tourisme vert, le 27 septembre prochain, Tahiti Tourisme, en collaboration avec le Pays, va organiser des portes ouvertes aux porteurs de projet de tourisme durable. Cet événement se tiendra dans le hall de la matinée, de 8 heures à midi. “On va pouvoir présenter aux futurs porteurs de projet qui souhaitent monter une structure, toutes les mesures d'accompagnement qui existent”, a expliqué une représentante du Service du tourisme. Ainsi, cette matinée va permettre d'accompagner, conseiller les porteurs de projets et par conséquent favoriser le développement du tourisme durable et vert en Polynésie. Parallèlement, lors de cette journée, des animations seront organisées un peu partout, comme au marché de Papeete, au musée James Norman Hall, au musée de Tahiti, aux 3 cascades, aux jardins de Vaipahi ou encore au Tahua Ovini à Faa'a.



Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 18 Septembre 2023