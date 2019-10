Salon du livre : sensibiliser aux problématiques du corail

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - L’association des éditeurs de Tahiti et des îles et l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) œuvrent de concert pour sensibiliser la jeunesse et le grand public aux récifs coralliens, aujourd’hui menacés. Des ateliers seront mis en place pendant le salon du livre et un concours d’écriture et d’illustration va durer jusqu’en avril 2020.



L’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP), créé en 2009 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de l’Ecole pratique des hautes études, et l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) ont décidé de s’allier pour sensibiliser la jeunesse et le grand public au corail.



Les récifs coralliens représentent moins de 0,1 % de la surface des océans. Pourtant, ils abritent près de 30% de la biodiversité marine, ils assurent la protection des côtes en absorbant une partie de la puissance des vagues, ils sont une réserve de nourriture et une source de revenue pour 500 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui ces écosystèmes sont menacés par les activités humaines (développement côtier, surpêche, pollutions diverses).



Des ateliers vont être organisés pendant le salon du livre qui aura lieu du 14 au 17 nombre prochain. Serge Planes, directeur de l’IRCP et Christian Robert, président de l’AETI, interviendront le jour de l’ouverture. Cette intervention sera suivie de la projection du film documentaire "Au-delà des récifs coralliens polynésiens, la vie". Une projection du film documentaire "Tara, l’odyssée du corail" est prévue le vendredi.



Gotz, auteur de bande-dessinée animera quant à lui des ateliers sur sa passion. Il parlera des techniques et codes de ce mode d’expression si particulier. Les participants pourront réaliser un court récit en BD sur la thématique des récifs coralliens.



En parallèle, un grand concours de livre jeunesse est lancé. Ce concours s’adresse aux scolaires mais également au grand public invités à s’exprimer sur le thème "Île était une fois mon récif". Pour y participer, il suffit d’écrire et illustrer une histoire en langue française ou en langue polynésienne, seul ou en groupe, avant le 30 avril 2020. Les scolaires inscrits pourront bénéficier d’intervention du Criobe en classe.



Les œuvres devront comporter un maximum de cinq planches format A4 avec textes et visuels. Un recueil regroupant les lauréats et les meilleures histoires sera édité et distribué gratuitement à l’occasion du salon du livre 2020.