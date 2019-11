Salon du livre: les invités sont arrivés

TAHITI, le 12 novembre 2019 - Cette semaine va avoir lieu la 19e édition du salon du livre. L'occasion de rencontrer les auteurs locaux et de découvrir leurs nouveautés mais aussi de faire la connaissance d'auteurs invités venus de métropole, du Brésil, de Nouvelle-Calédonie…



Île était une fois… C'est ainsi que le salon du livre 2019 pourrait s'ouvrir car il raconte les îles. Le thème est très précisément histoires d'îles. Ce thème va être illustré, discuté, chanté, pendant quatre jours grâce aux auteurs locaux et aux auteurs invités.



Parmi les invités se trouve notamment la brillante et fameuse Ingrid Astier, amoureuse de la Polynésie français. Elle vit en France et arrive avec la Vague qu'elle a signé chez Au vent des îles. Elle présentera cet ouvrage au public et animera plusieurs ateliers (carnet de voyage, écriture…).



Paul Wamo, poète, compositeur, interprète, slameur assurera des ateliers et animera une soirée slam. Cet îlien, né à Lifou en Nouvelle-Calédonie, est désormais installé à Marseille en France car il voulait aller "voir ce qu'il y avait derrière la barrière de corail". Il a pris du recul, les îles lui parlent, autrement.



Hamid Mokaddem vit en Nouvelle-Calédonie, il est auteur, philosophe et suit de près la trajectoire d'iliens connus et moins connus.



Isa Qala, Calédonienne, auteure et graphothérapeute, qui à propos du thème indique : " On a chacun nos histoires dans les îles et c'est toujours intéressant de les connaître pour mieux comprendre l'autre. C'est sûr, il y a des ressemblances, des différences aussi mais au final il y a une connexion qui se passe et qui nous fait penser qu'on n'est pas si différent de l'autre ".



Enfin, trois auteurs et illustrateurs jeunesse ont également fait le déplacement grâce à la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) : Jean-Christophe Tixier, Laurent cardon et Frédéric Levy. En amont du salon, puis après, ils se rendront dans les classes pour aller à la rencontre d'élèves qui travaillent sur leurs ouvrages depuis plusieurs semaines. Après Tahiti, ils iront à Raiatea et Taha'a.



Tous ces invités seront avec les auteurs locaux pendant le salon, installés dans les stands des maisons d'éditions de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles. Ils dédicaceront leurs ouvrages et resteront disponibles pour tous.



Voir le livre autrement



Pour le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, le salon du livre est " une bonne occasion, de voir le livre autrement ". Pour les plus jeunes notamment " il permet de voir le livre ailleurs qu'à l'école et de tisser une autre relation qui ne soit pas liée à l'apprentissage mais plutôt au plaisir ".



Lire, c'est se faire plaisir. C'est également réfléchir, penser, échanger, comprendre. Le livre est une matière à penser. Pour aller au-delà des seules présentations, des auteurs animeront des conférences et tables rondes sur des thèmes variés comme : les différences thèses à propos de l'origine des Polynésiens, les elles des îles, la presqu'île : Teahupo'o, le dialogue sacré d'une vague et d'une vallée ou encore Cuisines, traditions, aliments "ils racontent notre histoire".



Comprendre l'univers du livre



Cette année, lumière est faite sur les métiers du livre : écrivain, illustrateur, éditeur, imprimeur, diffuseur et distributeur, libraire et bibliothécaire… Une série de rencontres intitulées les passeurs d'histoire est organisée au Petit théâtre de la maison de la culture jeudi toute la journée et vendredi après-midi. À ne pas manquer.