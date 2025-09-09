Salon du livre - Véronique Massenot : “Les mots sont des joyaux, les langues de vrais trésors”

Tahiti, le 7 octobre 2025 - Autrice et illustratrice jeunesse, Véronique Massenot se plaît à transmettre. Elle ira à la rencontre des classes de Tahiti, Moorea et Hiva Oa pour partager sa passion de l’écriture avec les enfants. Si ses histoires abordent souvent la complexité du monde et la difficulté d’y trouver sa juste place, elles cherchent avant tout le plaisir du lecteur et son appétit pour les beaux albums.
Pendant le salon, Véronique Massenot présentera des albums accessibles aux plus jeunes, parfois même les bébés comme “Bonjour Trésor” et “Bonne Nuit Trésor” deux tout-cartons qu’elle a conçus de A à Z aux éditions HongFei. “Il Était Une Fois... La Traversée”, toujours chez HongFei, elle met en scène des animaux qui s’entraident et “Les Fabuleux Jardins Du Docteur Pic-Pic” un hérisson qui soigne en prescrivant des séjours “au vert” – un prétexte pour “visiter” de vrais jardins ! “C’est le principe de la collection Pont des Arts des éditions de L’Élan Vert pour laquelle j’écris beaucoup : faire découvrir un lieu, une œuvre, un artiste... par la “magie” de la fiction.” Ainsi avec “Des Pinceaux Pour Frida” ou “La Grande Vague” le lecteur plongera aussi dans l’univers de Frida Kahlo et celui de Hokusai !
Véronique Massenot ira à la rencontre des classes. “Lors de ces rencontres – comme d'une manière générale je crois –, j'aime transmettre et partager que ce soit un message, un savoir-faire, ma passion ou mon insatiable curiosité !”, explique l’auteure. Véronique Massenot a grandi dans une famille d'enseignants pour laquelle la culture est vue comme une richesse qui se multiplie en se partageant. “Les mots sont des joyaux et les langues de vrais trésors, à cultiver pour dire toute la subtilité, toute la complexité du monde et pouvoir y trouver sa place... Si je m'adapte à l'âge de mes lecteurs, je les prends toujours au sérieux. Moi moins, enfin je l'espère !” Des échanges, elle ressort “rechargée à bloc”. Elle ajoute : “Le métier d'auteur est un peu solitaire et si l'on a peu de contacts avec ses lecteurs, on perd parfois sa motivation première. Alors, quand les enfants commentent et questionnent notre travail, quel bonheur, quelle force redonnée. J'adore !”
L’autrice, à propos du thème, se dit “touchée” et “peut-être plus que vous ne l'imaginez”. Elle écrit pour la jeunesse depuis ses 25 ans. Elle en a aujourd’hui 55. “Je me pose donc cette question à titre personnel. Et après… est-ce que je continue d'écrire, d'illustrer, de créer ? Est-ce que les enfants de demain liront encore des livres avec plaisir ? Et si oui, est-ce que le monde leur permettra toujours de le faire ?” Elle espère vivement que la réponse sera positive bien sûr. “Alors, j'essaie d'y travailler, à ma petite mesure... comme l'équipe enthousiaste de ce super Salon !”
