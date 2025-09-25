

Salon du livre - Jean-Michel Billioud : “J’ai toujours été d’une insatiable curiosité”

Tahiti, le 9 octobre 2025 - Il est l’un des auteurs jeunesse invité sur le salon qui ira à la rencontre des scolaires. Jean-Michel Billioud, auteur de documentaires, espère faire comprendre à son jeune public que le savoir et les connaissances sont essentielles pour grandir en toute liberté.



“J’ai toujours été d'une insatiable curiosité, dans de nombreux domaines et particulièrement dans celui des récits biographiques que je dévorais adolescent.” Né dans une famille d'historiens, il a souhaité se démarquer. Jean-Michel Billioud s’est spécialisé dans le journalisme et l'histoire du sport. Il a étudié à l’Institut français de presse et à l’École des hautes études en sciences sociales.



Après une première vie dans la presse écrite, il a bifurqué vers l'édition en rédigeant des livres d’histoire comme auteur ou collaborateur avant de trouver pleinement sa voie dans l'édition jeunesse. Il a écrit de nombreux documentaires, ainsi qu’une vingtaine de fictions et albums. Par exemple, il est l’auteur de “Où habiter demain ?” et de “Comprendre les migrations climatiques” chez Casterman Jeunesse, “Sport, 40 champions olympiques” et “Nelly Bly” chez Gallimard jeunesse ou encore “Lebron James” chez Albin Michel. Autant d’ouvrages qu’il présentera au salon du livre.



Entre autres thèmes de prédilection, il affectionne bien sûr le sport et l’histoire, mais aussi la culture et l’écologie. Il cherche, par l’intermédiaire de ses ouvrages, à expliquer le plus simplement possible et à sortir de l’oubli ce que le temps veut effacer.



“Dans la vie comme dans l'écriture, j'ai toujours un grand plaisir à discuter ou débattre avec les enfants et les adolescents. Probablement parce que j'ai eu une grande difficulté dans mon enfance et adolescence à établir ce lien, à recevoir des enseignements, des informations, des conseils.” Aussi estime-t-il qu’“écrire pour ce public, c'est probablement m'adresser à l'ado que j'étais.”



Dans son métier spécifique d'auteur de documentaires son seul objectif est “de faire comprendre que le savoir, la culture, la connaissance permettent de construire son identité, de se forger des opinions fiables, de grandir”. Il s’y attèlera évidemment lors des rencontres polynésiennes.



En écho au thème du salon, il regrette la vitesse à laquelle le temps passe, “bien trop vite à mon goût” mais surtout, il prend la mesure de ce que ces années passées lui ont apportées : “J’ai conscience que ces 25 ans ont été d'une générosité infinie pour moi, dans ma vie personnelle, mais aussi à travers la richesse des sujets que j'ai eu la chance d'aborder dans mes livres. Je signe pour vivre autant de belles aventures ces prochaines années et ce séjour polynésien en est une première étape extraordinaire.”



Jean-Michel Billioud anime l’atelier L’art du portrait, samedi 18 octobre au salon du livre.

