

Salon du livre - Chen Jiang Hong : “Art et livres sont des passerelles pour voyager dans le temps”

Tahiti, le 7 octobre 2025 - Le peintre, auteur et illustrateur Chen Jiang Hong fait de nouveau partie des invités du salon du livre. L’occasion de découvrir cet homme qui aime “ouvrir le dialogue entre les cultures”. L’occasion aussi de se plonger dans son dernier né “Fleur de Dragon” paru à l’École des loisirs en 2024.



Il présentera son dernier livre “Fleur de Dragon” paru à l’École des loisirs en 2024. Un livre où l’imaginaire se mêle aux couleurs et aux récits de voyage. “Ce que j’aime dans cette histoire, c’est qu’elle ouvre une porte sur le rêve et sur le dialogue entre cultures”, dit l’auteur et illustrateur Chen Jiang Hong. Il apportera aussi quelques ouvrages plus anciens “comme une manière de partager un fil continu de création”.



Il faut dire qu’il n’en sera pas à sa première visite. Chen Jiang Hong a déjà été invité plusieurs fois au salon du livre de Tahiti ces 20 dernières années. “Et c’est toujours un bonheur d’y revenir car il y règne une atmosphère unique où se mêlent convivialité, chaleur humaine et profondeur. On y ressent un véritable esprit de partage, où les lecteurs, petits et grands, viennent avec curiosité et générosité. Pour moi, c’est un lieu vivant, coloré et inspirant, où chaque rencontre nourrit la création.”



Chen Jiang Hong est né dans une grande ville du nord de la Chine, à Tianjin. Ce peintre a été formé à l’Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin avant de s’installer en France, à Paris dès 1987. Il expose régulièrement en France et à l’étranger. Il a par exemple présenté des “partitions visuelles” comme l’ont décrit les critiques à la galerie Tamenaga de Paris en 2024.



Parallèlement à sa vie d’artiste, Chen Jiang Hong écrit et illustre des albums pour la jeunesse aux éditions de l’École des loisirs. Il a raconté sa propre enfance pendant la Révolution Culturelle dans “Mao et moi” puis s’est mis à signer des histoires mêlant les légendes, la culture et l'histoire de la Chine à des sentiments et des questions universels pour les enfants d'aujourd'hui. Pour mettre en image les textes, il utilise différentes techniques (peinture à l'encre, sans esquisse, sur papier de riz ou de soie).



Il va à la rencontre de ses lecteurs partout dans le monde. Il se réjouit de revenir à Tahiti où, selon lui, le thème “prend une résonance particulière” car le temps “s’inscrit à la fois dans la mémoire des ancêtres et dans l’horizon infini de l’océan”. Les 25 ans “marquent déjà un bel héritage” tandis que demain “interroge sur ce que nous voulons transmettre aux jeunes générations”. Pour lui, la réponse se trouve “dans l’art et les livres : ils sont des passerelles entre passé, présent et futur”.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 7 Octobre 2025 à 20:12




