Salon du livre 2020, 2.0 : les temps forts

Nous préparerons en direct la salade tiède de pois chiches et lentilles aux épices

TAHITI, le 12 novembre 2020 -À l’entrée du salon plusieurs allées se présentent aux internautes. Elles mènent aux live et vidéos qui permettent les rencontres, tables rondes et discussions, expositions, projections.Les auteurs de Polynésie mais également de métropole, de Nouvelle-Zélande, des Samoa, de Nouvelle-Calédonie, se dévoilent dans l’espace rencontres. Et c’est tout l’intérêt d’un salon numérique. Il permet de mettre en lien des personnes installées aux quatre coins du monde, en direct ou en différé.Ainsi vous pourrez partir à la rencontre de Teheiura (auteur de Teheiura, l’aventurier dans l’âme), de Moetai Brotherson (auteur du Roi absent), de Célestine Hitiura Vaite (auteure de l’arbre à Pain) mais aussi de Sia Figiel (auteure de Free Love) ou bien encore Vincent Fernandel et Ian Borthwick (auteurs de Au cœur de la fougère – voyage sur la terre des All black).Valérie Muller et Annabel Montenot seront aux fourneaux vendredi de 11h30 à 12h30 pour présenter l’une de leur recette tirée de l’ouvrage Flexi Food. Cet ouvrage paru chez Au Vent des îles propose 140 recettes gourmandes et healthy. "", annonce Valérie Muller.Le salon du livre va durer en soirée avec la diffusion de documentaire et de film. Plongez au cœur du monde de la troupe Nonahere le vendredi 13, profitez en exclusivité du film Mahana le samedi 14 ou bien encore voguez avec Tara le dimanche 15.Dans " le coin des petits ; retrouvez en famille des comptines, en musique et en vidéo, des coloriages, des jeux, de la bande dessinée, des contes et légendes, des livres animés et les petites histoires du soir !