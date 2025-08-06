

Salon du Tourisme - Un enthousiasme diminué

Tahiti, le 4 septembre 2025 - Du 5 au 7 septembre prochain, le salon du tourisme est de retour au Parc Expo de Mamao pour sa 35e édition. Organisé par le Tahiti Tourisme, l'événement réunit plus de 290 exposants et accueillir environ 20 000 personnes sur les trois jours. Un succès qui, pourtant, trouve également ses limites. Du côté du consommateur, on fustige d'ores et déjà des offres moins intéressantes vers les îles, l'absence de certains “monuments” du paysage touristique local, et une ambiance “pick and go” bien éloignée des premières éditions.



“À vos marques. Prêts ? Réservez !” Le salon du tourisme “Tere 'Ai'a” revient du 5 au 7 septembre, au Parc Expo de Mamao, pour une 35e édition. Un rendez-vous sur trois jours durant lesquels plus de 290 exposants sont attendus. Une offre très fournie qui attise d'ores et déjà une clientèle aux aguets, notamment concernant le prix des billets d'avion. Sur les réseaux, les commentaires fusent et certains s'impatientent. Du côté de l'organisation, on a décidé de prendre les devants : “Pour offrir un gain de temps aux visiteurs, la liste des offres salon est consultable en ligne”, indique Tahiti Tourisme, tout en soulignant que “pour pouvoir réserver vos vols, un hébergement ou une prestation d'activité, il faudra néanmoins attendre le vendredi 5 septembre en se rendant directement sur les stands des exposants.”



Certaines compagnies aériennes proposent quant à elles de réserver leurs billets d'avion en ligne, sous conditions : “Les dates d’arrivée et de départ de l’hébergement doivent coïncider avec vos dates de vols Air Tahiti”, précise la compagnie. “La totalité du séjour doit être effectuée dans un hébergement participant au salon. Le paiement des billets au tarif ‘Salon’ ne peut se faire en ligne.” En effet, pour valider et payer les billets, la compagnie aérienne donne rendez-vous aux résidents locaux directement au stand Air Tahiti du salon du tourisme. “Les billets réservés auprès des agences de voyages doivent être validés et émis sur le stand de ces mêmes agences”, insiste également Air Tahiti.



Une clientèle prête mais moins enthousiaste



Chez les consommateurs, les sentiments varient mais vont dans le même sens. Imelda, 65 ans, est une habituée de l’événement mais commence à entrevoir les limites d'un tel rendez-vous : “Avant c'était mieux, j'ai l'impression en tout cas. Il y avait tous les hôtels, toutes les croisières. En tout cas, celles qui m'intéressaient. Je suis un peu déçue. Je comptais sur ce salon pour nous offrir, à mon mari et moi, une croisière sur le Paul Gauguin mais ils ne seront pas présents lors de ce salon. Et les billets d'avion, s'ils peuvent être intéressants, les contraintes sont trop nombreuses. Pour ce qui est des pensions, aujourd'hui, les prix sont à peine plus avantageux. En fait c'est simple : les offres les plus intéressantes, ce sont les prestations sur Tahiti et les hébergements sur Moorea. Je ne vais pas m'attarder lorsque j'irai au salon. Je sais ce que je vais y chercher.”



Une opinion partagée par Omanava, 34 ans : “Je regarde essentiellement les offres sur Tahiti et Moorea. En fait, avant même d'y aller, je sais exactement ce que je veux et où aller. Il y a tellement de monde, on ne peut plus se permettre d'y aller et de se balader. Cela prend trop de temps. Et selon l'heure à laquelle tu te rends sur place, la chaleur est juste insoutenable. L'idéal c'est de parcourir les réseaux sociaux en amont, tout programmer, comme ça une fois sur place tu te contentes d'aller aux stands qui t'intéressent pour payer.”



Pour Christophe, 40 ans, qu'importe. Le salon, c'est autre chose : “Je n'entre même pas sous les chapiteaux. La foule devant les stands, les heures d'attente, etc. ce n'est pas pour moi. J'accompagne ma femme, voilà tout. Avec notre fils, on va se poser au stand de glace, on écoute la musique car il y a souvent un orchestre ou une animation. Si vraiment c'est long, on va faire un tour mais il fait vite très chaud là-bas. Une année, j'ai fait l'effort. Je devais accueillir de la famille de France et j'en ai profité pour leur payer un petit séjour dans les îles ; sinon c'est trop cher le reste du temps. À part ça, c'est glace et musique avec le fiston en attendant madame.”





Rédigé par La rédaction le Jeudi 4 Septembre 2025 à 15:13 | Lu 355 fois



