Salon de l'agriculture : six médailles pour la Polynésie à Paris

Tahiti, le 01 mars 2023 – La Polynésie a remporté six médailles, trois en or et trois en argent, lors du concours général agricole du salon international de l'agriculture de Paris.



Le très attendu concours général agricole du salon international de l'agriculture de Paris a dévoilé les grands gagnants de l'édition 2023. Cette année, la Polynésie a une nouvelle fois fait bonne figure en remportant trois médailles d'or. Deux de ces médailles ont été glanées dans la catégorie “Vanille” avec la vanille de Raiatea et la seconde pour celle de Taha'a de Marilyn Lo Sam Kieou. La troisième a été décernée pour la catégorie “Rhum” au punch Schrubb de la Distillerie Moux.



Trois autres médailles, cette fois-ci d'argent, ont également été remportées par des entreprises du fenua dans cette même catégorie. Deux sont allées au rhum blanc Mana'o d'Ava Tea Distillation et enfin la dernière va une nouvelle fois à la Distillerie Moux pour son rhum arrangé.

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 1 Mars 2023 à 18:06 | Lu 214 fois