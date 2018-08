Salma Hayek et François-Henri Pinault se sont de nouveau dit oui au fenua

PAPEETE, le 29 août 2018. Salma Hayek et François-Henri Pinault ont profité de leur séjour au fenua pour renouveler leurs vœux de mariage.



"L'été touche à sa fin et le meilleur moment a été quand mon mari m'a surprise avec le renouvellement de nos vœux", a commenté Salma Hayek ce mercredi sur son compte Instagram.



Le dirigeant d'entreprise français, président-directeur général du groupe Kering depuis mars 2005 et président d'Artémis depuis mai 2003, a préparé pour sa femme une cérémonie pour renouveler leurs vœux de mariage lors de leur séjour au fenua.



Cette cérémonie a visiblement fait très plaisir à l'actrice mexicaine.