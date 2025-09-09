

Saisie importante de cannabis à Paea

Tahiti, le 3 octobre 2025 - Ce jeudi 2 octobre, la gendarmerie de Paea et le Psig ont saisi une quantité importante de cannabis chez des particuliers. Deux des suspects éviteront le tribunal grâce à une mesure alternative, tandis que le troisième sera jugé prochainement.



Jeudi matin, les militaires de la brigade de Paea, avec la collaboration du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Faa’a, accompagnés d’une équipe cynophile (équipe composée d’un agent et de son chien), ont saisi une grande quantité de cannabis dans deux domiciles.



Trois hommes ont été interpellés. Dans le premier domicile, 57 plants étaient cultivés. Le résident des lieux était aidé par un complice pour assurer cette production.



Au deuxième domicile, 254 plants et 29 branches en cours de séchage, prêtes à la revente, ont été découverts. Le suspect, à l’arrivée des forces de l’ordre, a tenté de se débarrasser d’une partie de sa culture en jetant des plants dans le jardin du voisin. Une dernière tentative vaine, puisque l’ensemble de la culture de cannabis a été saisi.



Deux des individus mis en cause feront l’objet d’une composition pénale, tandis que le troisième est convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.





Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 3 Octobre 2025 à 11:36




