

Saisie de 2,2 kilos d'ice

Tahiti, le 15 septembre 2025 - Quatre individus ont été jugés en comparution immédiate lundi pour répondre, chacun à leur niveau, d'avoir participé à l'importation de 2,2 kilos d'ice par voie postale. La drogue, qui faisait l'objet d'une livraison surveillée, avait été saisie par les douanes le 10 septembre.



Prévenus par les douaniers américains qu'un colis en provenance du Mexique, et contenant la drogue, arrivait à destination de Tahiti, les douaniers français avaient organisé une livraison surveillée qui a abouti, le 10 septembre dernier, à la saisie de 2,2 kilos d'ice. Après l'interpellation d'une mère et son fils venus récupérer le colis, deux autres individus ont été interpellés dans le cadre de l'enquête menée par l'Office antistupéfiants (Ofast) de Papeete.



Ils ont été tous les quatre condamnés ce lundi à des peines comprises entre quatre et six ans de prison.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 15 Septembre 2025 à 19:40 | Lu 316 fois



