Saisie de ​21 kilos d'ice : une nouvelle mise en examen

Tahiti, le 5 avril 2022 – Interpellé le 21 mars dernier avec six autres personnes dans le cadre du démantèlement d'un trafic d'ice, l'ancien leader du groupe de danse All in One, Manava Akau, a été extrait de sa cellule le 25 mars et placé en garde à vue dans le cadre, cette fois, de la saisie de 21 kilos d'ice le 17 mars sur un bateau de croisière à Raiatea. Soupçonné d'être le commanditaire de cette importation, il a ensuite été présenté devant un juge d'instruction et mis en examen pour trafic de stupéfiants.



Après la saisie record de 21 kilos d'ice, le 17 mars dernier sur un paquebot de croisière en escale à Raiatea, le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants, Thierry Fragnoli, a procédé, le 30 mars, à la mise en examen de l'ancien leader du groupe de danse All in One, Manava Akau dans le cadre de ce dossier.



Pour comprendre les ramifications de cette affaire, encore faut-il remonter au 17 mars. Ce jour-là à Raiatea, les agents du service territorial de la police aux frontières (STPAF) avaient interpellé un homme de 25 ans qui se trouvait sur un paquebot en provenance des États-Unis. Dans ses valises, les policiers avaient mis la main sur 21 kilos d'ice, une saisie qualifiée d'"historique" par le directeur territorial de la police nationale (DTPN), le commissaire Mario Banner, qui avait alors évalué les bénéfices de cette drogue à la revente à un montant faramineux de cinq milliards de Fcfp. Au terme de 96 heures de garde à vue, la mule avait donc été mise en examen dans le cadre de cette information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants.



L'affaire dans l'affaire



Quatre jours après cette saisie record et au terme d'une enquête préliminaire de plusieurs mois, les enquêteurs de la DTPN et de l'office antistupéfiants (OFAST) avaient procédé au démantèlement d'un trafic d'ice. Soupçonnés d'avoir, chacun à leur niveau, participé à l'importation d'1,8 kilo d'ice en 2019, sept individus avaient été interpellés, déférés devant le procureur de la République et placés en détention provisoire en vue de leur présentation en comparution immédiate prévue le 5 mai prochain. Parmi eux : le champion de France de boxe, Ariitea Putoa, l'ancien leader du groupe de danse All in One, Manava Akau, et le trafiquant déjà bien connu de la justice, Fred Garbutt.



Et c'est donc quatre jours après avoir été placé en détention provisoire dans le cadre de cette importation d'1,8 kilo que Manava Akau a, de nouveau, été placé en garde à vue pour être entendu, cette fois, sur la saisie des 21 kilos. Le 30 mars, l'ancien danseur, qui est soupçonné d'avoir commandité l'importation, a été auditionné par le juge d'instruction en charge de ce dossier et mis en examen. Il a ensuite été reconduit à Nuutania.