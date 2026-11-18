

S’élever à travers Matari’i i ni’a

Tahiti, le 18 novembre 2026 – Le collège de Papara a célébré le lever des Pléiades et le retour de la saison d’abondance ce mercredi avec des ateliers et une nouvelle fresque. Une matinée culturelle aux multiples ressources pédagogiques, qui permettent d’aborder les apprentissages sous un autre angle.





À la veille de la célébration officielle de Matari’i i ni’a à Papeete ce vendredi 20 novembre férié, plusieurs établissements scolaires sont eux aussi à la fête. Ce mercredi matin, le collège de Papara était partagé entre les cours habituels et une vingtaine d’ateliers culturels menés entre les classes et les jardins, avec le soutien logistique de la commune. Au programme, avec la participation de plusieurs intervenants extérieurs : découverte des savoir-faire agricoles, réalisation de recettes à base de taro, mautini et ‘īpō, tressage d’étoiles en pandanus, rencontre avec les oiseaux migrateurs, hīmene, ‘ori Tahiti et percussions traditionnelles, pour ne citer que quelques exemples. Un éleveur était également venu avec une chèvre, l’occasion d’apprendre quelques mots de reo au détour d’une caresse.





​“Un projet interdisciplinaire”

Cette deuxième édition confirme que cette date est désormais inscrite au calendrier de l’établissement. “Nous célébrons le retour des Pléaides, l’abondance et le partage, tout en conservant notre journée polynésienne autour du mois de mai”, souligne la principale du collège de Papara, Bettina Tinorua, qui mise avec son équipe sur les multiples ressources liées à ce changement de saison. “La préparation de cette matinée culturelle repose sur un projet pédagogique interdisciplinaire, qui permet à nos élèves de développer des compétences artistiques, scientifiques, linguistiques et aussi citoyennes en apprenant à travailler ensemble et à animer un atelier. Au collège de Papara, Matari’i i ni’a n’est pas qu’un événement culturel : c’est un acte de transmission. C’est l’occasion pour nos élèves de renouer avec leur histoire et de comprendre les savoirs ancestraux qui font la richesse de notre Fenua.”



Un véritable “levier” pour cet établissement classé en réseau d’éducation prioritaire (REP+). “70 % de nos élèves sont issus de familles défavorisées. Il est très important pour nous de mettre en place des projets qui donnent du sens aux apprentissages, en plus des fondamentaux, pour raccrocher nos élèves, les intéresser et les motiver”, poursuit la principale.





​Fresque d’accueil

Matari’i i ni’a i tematahi e... Illustration de cette ambition, une fresque a été dévoilée lors du chant d’ouverture. La dernière touche de peinture avait été mise quelques jours plus tôt, dans le cadre d’un partenariat entre les élèves de 4e et 3e de la nouvelle classe d’art et l’artiste graffeur Pierre Motahi. “C’est un projet sur lequel nous avons travaillé depuis le début de l’année”, explique Heirai Lehartel, professeure d’arts plastiques et de danse traditionnelle. Judicieusement positionnée à l’entrée du collège pour accueillir les élèves chaque matin, cette création est riche de couleurs et de symboles : “Elle représente Opuhara, guerrier protecteur de Papara, un élève pour l’ensemble de nos collégiens, la montagne Mou’a Tamaiti et ses légendes, le précieux marae de Mahaiatea, le surf et le va’a qui sont des activités sportives que nous pratiquons au collège, ainsi que la danse.”



Cette œuvre collective est également destinée à marquer les 60 ans de l’établissement, qui seront célébrés le mois prochain.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 18 Novembre 2026 à 16:08 | Lu 268 fois



