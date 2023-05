Ryanair, misant sur une hausse du trafic, commande 300 Boeing 737 MAX-10

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 09/05/2023 - La compagnie irlandaise Ryanair, qui espère transporter bien plus de passagers dans les années à venir, a passé mardi une commande ferme de 150 moyen-courriers 737 MAX, l'avion-vedette de Boeing, et posé une option pour 150 appareils supplémentaires.



Les deux entreprises se réconcilient ainsi officiellement après plusieurs mois marqués par de vives critiques du patron de Ryanair, Michael O'Leary, sur les retards de livraisons et des prix trop élevés.



La commande est évaluée à 40 milliards de dollars au prix catalogue mais Ryanair a obtenu un "rabais compétitif", a indiqué mardi Michael O'Leary.



Il n'a pas donné de précisions sur le montant, indiquant juste que la compagnie avait déboursé plus par siège que lors de précédentes commandes.



Mais avec le MAX-10, une version comprenant 30 sièges supplémentaires par rapport aux 737 actuellement dans la flotte de la compagnie, consommant 20% de carburant en moins et étant 50% plus silencieuse, c'est un accord "gagnant-gagnant", a-t-il assuré auprès de l'AFP.



Ryanair espère transporter jusqu'à 300 millions de passagers par an en 2034, contre 168 millions actuellement.



En plus de la hausse globale anticipée du trafic en Europe, elle souhaite attirer de nouveaux clients avec des prix attractifs grâce aux économies engendrées par les MAX-10, a souligné Michael O'Leary. Son objectif: occuper 30% du marché européen.



La moitié de la commande est dédiée au remplacement de 737 volant actuellement pour Ryanair et l'autre moitié à la croissance de la compagnie, sachant que Ryanair a jusqu'à présent toujours confirmé les options posées, a ajouté le dirigeant.



Elle devrait permettre de créer plus de 10.000 nouveaux emplois de pilotes, personnel de cabine et ingénieurs, selon Ryanair.



Dates de livraison



Entre Boeing et Ryanair, "c'est un peu comme un mariage; il y a de temps en temps des disputes et des séparations, mais nous finissons par nous réconcilier", a souligné Michael O'Leary.



Aux yeux de Dave Calhoun, le patron de Boeing, Ryanair a démontré l'importance de leur relation quand la compagnie avait accepté d'exercer une option pour 75 appareils en décembre 2020, en pleine pandémie et au moment où l'avionneur venait juste de recevoir le feu vert pour faire de nouveau voler le 737 MAX après vingt mois de suspension.



Sans donner de précisions sur le montant de la commande, il a simplement souligné que les deux entreprises avaient fait ce qu'il fallait pour que "Ryanair puisse grandir et Boeing prospérer".



"Nous ne prendrions pas la commande si elle n'apportait pas un profit", a-t-il relevé auprès de l'AFP.



Quant à la certification de l'appareil, le but est de l'obtenir en 2024, a indiqué Dave Calhoun, le calendrier de livraisons des nouveaux appareils commandés par Ryanair s'étalant entre 2027 et 2033.



M. O'Leary a par ailleurs affirmé avoir une "confiance élevée" dans la capacité de Boeing de livrer à temps les appareils.



L'avionneur "a fait un travail phénoménal pour rattraper" les retards sur ses livraisons malgré les problèmes dans ses chaînes d'approvisionnement, a-t-il estimé.



Pour Michel Merluzeau du cabinet spécialisé AIR, "les garanties sur les dates de livraison sont actuellement presque plus importantes que les prix".



Le fait que Boeing prévoie de lancer une nouvelle ligne d'assemblage pour le 737 MAX-10 dans son usine d'Everett, dans le nord-ouest des Etats-Unis, "apporte une certaine certitude sur les fenêtres de livraison", selon l'analyste.



Ryanair a probablement regardé du côté du concurrent européen Airbus, mais "le problème est que leur carnet de commandes est plein jusqu'à 2027-2028", remarque-t-il.



L'accord annoncé mardi conforte le redressement de Boeing, qui tente de se remettre à flot après plusieurs années compliquées.



L'avionneur a en effet dû faire face coup sur coup aux deux accidents mortels du 737 MAX en 2018 et 2019, à la pandémie et à son impact sur le trafic aérien et les chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à des problèmes de fabrication sur les 787 et 737 ayant affecté ses livraisons.



Mais Boeing a reçu plusieurs grosses commandes ces derniers mois, notamment auprès de United, Air India et des compagnies saoudiennes Saudia et Riyadh Air.



Ryanair a terminé en hausse de 3,6% à la Bourse de Dublin et Boeing de 2,3% à Wall Street.