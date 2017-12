Ryanair: la grève des pilotes en Irlande fixée au 20 décembre

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 12/12/2017 - Des pilotes de Ryanair basés en Irlande feront grève le mercredi 20 décembre, a annoncé le syndicat irlandais Impact dans une nouvelle escalade du conflit social au sein de la compagnie aérienne à bas coût.



Des pilotes de la compagnie irlandaise avaient décidé du principe d'une grève lundi et Impact en a fixé la date mardi. Ces pilotes demandent la reconnaissance d'une instance unique de représentation du personnel sur le plan européen, refusée par la direction de Ryanair.

Les pilotes ayant voté cette grève "ont communiqué à la direction le préavis d'une grève d'une journée le mercredi 20 décembre", a expliqué Impact, qui abrite en son sein Ialpa, le syndicat irlandais des pilotes de lignes.

"Les pilotes directement employés sous contrat irlandais, majoritairement des commandants de bord, arrêteront le travail. Cette action entraînera des perturbations ou des coûts importants pour la compagnie," a souligné Impact.

Ryanair emploie aussi un grand nombre de pilotes indirectement, en tant qu'auto-entrepreneurs via une multitude de petites structures juridiques ad-hoc de droit irlandais.

Cette grève interviendra après un premier mouvement social chez des pilotes Ryanair, prévu vendredi 15 décembre en Italie. Des pilotes de la compagnie basés en Allemagne se sont aussi dits prêts à se joindre à tout moment au mouvement de grève qui constituerait une première dans l'histoire trentenaire de Ryanair.

"Le conflit a pour unique objectif la création d'une instance de représentation des pilotes dans l'entreprise. Le modèle de négociation de la direction est à bout de souffle, il a laissé tomber les actionnaires et des dizaines de milliers de passagers dont les vols ont été annulés cette année parce que l'entreprise et son modèle social corseté sont incapables de retenir et d'attirer des pilotes", a souligné Ashley Connolly, responsable chez Impact.

Première compagnie européenne en terme de passagers transportés, Ryanair ne reconnaît aucun syndicat et ne veut négocier avec ses pilotes qu'au sein de comités locaux de représentation du personnel (ERC).

Depuis la rentrée de septembre, la compagnie a dû annuler 20.000 vols prévus entre mi-septembre et mars prochain. La direction a mis ces annulations sur le compte de problèmes de plannings de vacances, mais plusieurs pilotes joints par l'AFP y ont vu un symptôme de rapports dégradés avec la direction, entraînant des départs vers d'autres compagnies.