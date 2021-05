Ruth Manea, Miss Tahiti 1985

TAHITI, le 10 mai 2021 - Pour Ruth Manea, l’élection et le sacre paraissaient si loin de son île de Tahaa ! Pourtant, elle a terminé sur la première marche du podium Miss Tahiti en 1985. Tahiti, "la ville lumière" et l’aventure l’ont transformée à tout jamais. Elle a gagné en confiance et en estime d’elle-même.



" Je suis devenue un papillon grâce à l’élection ", résume Ruth Manea. Elle a été sacrée Miss Tahiti en 1985 après avoir été élue Miss Raiatea et avant de se présenter à Miss Monde, à Londres. Ruth Manea vivait à Patio, à Tahaa et, pour elle, Miss Tahiti était " un monde à part, inaccessible ". Elle a été approchée à plusieurs reprises pour participer à l’élection de Miss Raiatea. L’un des membres du comité travaillait au lycée de Raiatea où elle suivait sa scolarité, il a consulté sa mère. " Et comme toutes les mamans à qui on dit que sa fille est belle, elle a accepté ", raconte Ruth Manea. Son père, diacre, n’imaginait pas sa fille défiler sous la lumière des projecteurs en maillot de bain. " On a reçu une éducation très religieuse et tout cela paraissait impensable, je me disais que je n’étais pas assez jolie malgré les encouragements ." Sa mère l’a inscrite à l’élection Miss Raiatea, sans l‘accord de son père.



Ruth Manea a séduit le jury. " Et mon père a sans doute été le plus fier de ce résultat ! " Elle a été inscrite à l’élection de Miss Tahiti. " Je partais pour la ville lumière. En arrivant, à côté des autres candidates, je me sentais si petite ! " Grâce à l’aventure, la préparation, le sacre, l’année de règne, les rencontres… la jeune fille de Tahaa a changé de monde, elle a gagné en confiance en elle, en estime d’elle-même. " Le jour J, c’est comme si j’étais quelqu’un d’autre. " Elle était " comme sur un petit nuage ". Le changement avait déjà commencé. C’était en 1985. Elle pensait rentrer à Tahaa après l’élection, mais elle a dû rester à Tahiti. Elle s’est inscrite au lycée Gauguin pour poursuivre ses études. " Ma mère s’est battue pour que je continue mes études ." Ce qui lui a permis de devenir conseillère pédagogique dans l’éducation.



Elle a participé, en tant que Miss Tahiti, a Miss Monde. L’élection avait lieu à Londres cette année-là. Une nouvelle expérience après un voyage " difficile ", long et fatiguant. De cette aventure, elle garde le meilleur. Elle se rend compte avec le recul des compétences et aptitudes qu’elle a pu développer. Elle affirme par ailleurs que le dicton " miss un jour miss toujours " n’est pas vain. " Cela n’est pas du tout banal dans une vie ! " Elle reconnaît que, pour ne pas être happé par un monde qui n’est pas toujours positif, il faut " garder la tête sur les épaules. Si on n'est pas accompagné, cela peut-être dur à vivre ". Heureusement, le comité organisateur ne l’oublie pas et, souvent, l’entourage familial et amical des miss non plus.