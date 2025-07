Russie: un volcan entre en éruption en Extrême-Orient, après le puissant séisme

Moscou, Russie | AFP | mercredi 30/07/2025 - Le volcan Klioutchevskoï, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka, est entré en éruption mercredi, après qu'un séisme de magnitude 8,8 puis des tsunamis ont touché cette région d'Extrême-Orient peu peuplée, a indiqué un institut de surveillance géophysique russe.



"Le Klioutchevskoï est en éruption", a écrit sur son compte Telegram le Service russe d'études géophysiques, en postant plusieurs photos et vidéo où l'on voit des flammes monter au ciel.



"Une coulée de lave en fusion est observée sur le versant ouest. Une puissante lueur au-dessus du volcan et des explosions", a encore expliqué l'organisme, sans préciser si des dégâts avaient été recensés dans l'immédiat.



Le Klioutchevskoï est le plus haut volcan d'Eurasie et l'un des plus grands volcans actifs du monde, culminant à 4.750 mètres d'altitude.



Il fait partie de la trentaine de volcans actifs sur la péninsule du Kamtchatka, un territoire pratiquement inhabité.



Sur Telegram, le Service d'études géophysiques n'a pas fait de lien entre le puissant séisme survenu au large des côtes du Kamtchatka et l'éruption du Klioutchevskoï.



Le séisme d'une magnitude de 8,8, soit le plus puissant dans la région en près de 73 ans, a provoqué des alertes aux tsunamis dans tout le Pacifique et des évacuations en Russie et dans de nombreux autres pays riverains de cet océan.



Si plusieurs personnes ont été blessées légèrement en Extrême-Orient russe, selon des médias locaux, aucun des pays concernés n'a fait état de morts pour l'heure.



Dans le Kamtchatka, les autorités ont annoncé la levée de l'alerte au tsunami décrétée après le séisme.