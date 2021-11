Russie: un avion avec 7 personnes à bord s'écrase en Sibérie

Moscow, Russie | AFP | mercredi 03/11/2021 - Un avion de transport russe s'est écrasé mercredi avec sept personnes à bord lors de son atterrissage en Sibérie avant de prendre le feu, a rapporté le ministère des Situations d'urgence, sans donner de bilan dans l'immédiat.



L'appareil, un Antonov An-12, "a disparu des radars" alors qu'il était en phase d'atterrissage près de la ville d'Irkoutsk, en Sibérie, a précisé le ministère dans un communiqué publié sur Telegram.



Selon des informations préliminaires, l'avion avait décollé de la ville de Iakoutsk, dans l'est de la Russie, avec sept personnes à bord, pilotes compris, selon la même source.



L'appareil a pris feu et plusieurs équipes de secouristes ont été dépêchées sur les lieux, a poursuivi le ministère, sans avancer à ce stade de raison expliquant cet incident.



Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait d'un atterrissage forcé, d'une sortie de piste ou si l'avion était tombé en plein vol.



Les avions Antonov ont été conçus à l'époque soviétique et sont toujours utilisés en Russie pour transporter des militaires, des civils ou des marchandises.



Les accidents aériens, impliquant souvent des appareils militaires, sont fréquents en Russie et sont habituellement causés par le dysfonctionnement de l'équipement ou une erreur humaine.