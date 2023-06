Russie: deux morts dans une frappe sur une région frontalière de l'Ukraine

Belgorod, Russie | AFP | vendredi 02/06/2023 - Deux civils ont été tués et deux blessés vendredi dans un bombardement sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, où la capitale Kiev a subi une sixième vague de frappes en six jours.



La région de Belgorod est visée depuis plusieurs jours par des frappes d'une intensité sans précédent en territoire russe depuis le début du conflit avec l'Ukraine l'an dernier.



Vendredi, le gouverneur régional a affirmé que des obus tirés par les forces ukrainiennes s'étaient écrasés sur une route près de la ville de Chebekino, située à une dizaine de kilomètres de l'Ukraine et fréquemment bombardée.



"Des éclats d'obus ont touché des voitures qui passaient. Dans l'une d'elles, deux femmes (...) sont décédées sur place de leurs blessures", a déclaré Viatcheslav Gladkov, ajoutant que deux hommes avaient également été grièvement blessés.



Habitants déplacés



Les frappes sur Belgorod se sont intensifiées ces derniers jours, au moment où Kiev affirme s'apprêter à lancer une grande offensive contre les zones conquises par les forces russes en Ukraine.



Jeudi, l'armée russe a affirmé avoir repoussé avec son artillerie et son aviation une tentative ukrainienne d'"envahir" Belgorod, une semaine après une spectaculaire incursion d'hommes armés qui a suscité un choc en Russie.



Ces attaques sur le sol russe ont été revendiquées par des groupes se disant russes et combattant pour Kiev et les autorités ukrainiennes ont nié toute implication.



Face à cette pluie des tirs, des habitants de la région de Belgorod, notamment de la ville de Chebekino, qui comptait 40.000 résidents avant le conflit, ont fui.



Le gouverneur Gladkov a affirmé vendredi que plus de 2.500 personnes avaient déjà accueillies dans des centres d'hébergement temporaires dans la région, notamment dans la capitale régionale, également appelée Belgorod.



Une journaliste de l'AFP s'est rendue vendredi dans un stade de Belgorod transformé en centre d'hébergement temporaire accueillant près de 1.000 personnes. La situation dans la ville était calme.



Les autorités russes ont également rapporté vendredi la mort de trois civils lors de tirs ukrainiens sur les villes occupées de Donetsk et Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine.



Kiev a été visée par une nouvelle vague de drones explosifs et de missiles à l'aube, a indiqué son maire Vitali Klitschko, précisant qu'aucune victime n'était à signaler. C'est la sixième attaque contre la capitale ukrainienne en six jours.



"Cette nuit, l'ennemi a utilisé 15 missiles de croisière et 18 drones d'attaque iraniens +Shahed+ pour des frappes - toutes ces cibles aériennes ont été détruites par nos défenseurs", a déclaré l'armée ukrainienne.



Quelques heures plus tard, l'armée russe a assuré avoir bombardé et "touché" pendant la nuit des systèmes de défense antiaérienne ukrainiens couvrant "des infrastructures militaires clés".



"Echec stratégique" de Moscou



La Russie multiplie depuis début mai les attaques de drones et de missiles sur Kiev, souvent nocturnes, une tactique dénoncée par l'Ukraine comme visant à terroriser la population civile.



Jeudi matin, au moins trois personnes, dont une enfant, ont été tuées à Kiev lors d'une de ces attaques.



Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est lui vendredi en Finlande, un pays nordique frontalier de la Russie ayant récemment rejoint l'Otan.



A cette occasion, M. Blinken a rejeté tout cessez-le-feu défavorable à Kiev, soulignant que continuer à armer et renforcer l'Ukraine était la seule voie pour atteindre une "vraie paix".



Il a aussi estimé que l'attaque en Ukraine avait viré à l'"échec stratégique" pour Moscou.



La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé à nouveau en faveur de l'adhésion de son pays à l'Otan et à l'UE, lors d'un sommet européen inédit en Moldavie, en appelant ses alliés à ne plus avoir de "doutes" à ce sujet.



"De telles déclarations montrent que le régime de Kiev n'est pas prêt, ne souhaite pas et n'a pas les moyens de régler les problèmes existants à la table des négociations", a réagi vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, devant la presse.



Il a affirmé que Moscou allait continuer à accomplir ses "objectifs" et défendre "sa sécurité". "Cela exclut un tel élargissement de l'Alliance (atlantique) et son rapprochement de notre frontière", a-t-il insisté.



L'émissaire chinois pour l'Ukraine, de retour à Pékin après une tournée en Europe, a lui reconnu que de "nombreuses difficultés" empêchaient en l'état la Russie et l'Ukraine d'entamer des pourparlers de paix.