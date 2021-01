Russie: Navalny dénonce une "parodie de justice" après son arrestation

Moscou, Russie | AFP | lundi 18/01/2021 - L'opposant russe Alexeï Navalny a dénoncé une "parodie de justice" après qu'un tribunal a été convoqué lundi dans un commissariat pour se prononcer sur son placement en détention, au lendemain d'une arrestation rocambolesque décriée en Occident.



Charismatique militant anti-corruption et ennemi juré du Kremlin, M. Navalny, 44 ans, accuse le président Vladimir Poutine d'avoir ordonné son assassinat au poison Novitchok en août, ce que la Russie dément. Ayant survécu à cet empoisonnement présumé, il a été soigné cinq mois en Allemagne.



Dimanche, l'opposant est revenu à Moscou et a été interpellé dès son arrivée, le FSIN, le service pénitentiaire russe, lui reprochant d'avoir violé des mesures de contrôle judiciaire en allant se faire soigner à l'étranger.



A la surprise générale, un tribunal s'est réuni à la mi-journée lundi au commissariat de Khimki, en banlieue de Moscou, où il est détenu pour examiner une "demande de placement en détention", selon Vadim Kobzev, avocat de l'adversaire numéro 1 du Kremlin.



"J'ai vu beaucoup de parodies de justice (...) mais là c'est l'illégalité la plus totale", a réagi dans la salle d'audience M. Navalny, visiblement agacé, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.



"Pépé dans son bunker a tellement peur qu'on déchire et qu'on jette le code de procédure pénal à la poubelle", a-t-il ajouté, en référence au président Poutine et au fait qu'un tribunal puisse siéger dans un commissariat.



M. Navalny a été arrêté dimanche soir à l'aéroport de Cheremetievo.



Nouvelle accusation



Le service pénitentiaire avait prévenu jeudi qu'il serait appréhendé à son retour pour avoir violé le contrôle judiciaire qui lui était imposé dans le cadre d'une peine de cinq ans de prison avec sursis pour détournements de fonds et que l'opposant juge politiquement motivée.



Il est aussi visé depuis fin décembre par une nouvelle enquête pour escroquerie, car suspecté d'avoir dépensé pour son usage personnel 356 millions de roubles (3,9 millions d'euros) de dons.



Son retour dimanche a été agité, des dizaines de ses partisans, venus à l'accueillir à l'aéroport de Vnoukovo, ayant été arrêtés par les forces anti-émeute.



Puis l'avion de M. Navalny, accompagné de nombreux journalistes, a été dérouté à la dernière minute vers Cheremetievo.



Son interpellation et sa séparation de son épouse Ioulia, au contrôle de passeports, se sont déroulées sous les objectifs de nombreuses caméras.



"Prisonnier de conscience"



En s'envolant pour Moscou, Alexeï Navalny avait assuré n'avoir peur de rien. "On va m'arrêter? Ce n'est pas possible, je suis innocent", avait-il ironisé.



L'ONG Amnesty International a estimé qu'il était désormais un "prisonnier de conscience" victime d'une "campagne implacable" des autorités.



L'UE, la France, l'Allemagne ou encore la Pologne et le Royaume uni ont réclamé sa libération tout comme la future administration du président élu américain Joe Biden. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a dénoncé une tentative de "faire taire Navalny".



La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova leur a rétorqué via Facebook de "se mêler de leurs propres problèmes".



Son ministre, Sergueï Lavrov a estimé que les Occidentaux s'en prenaient à la Russie pour "détourner l'attention de la profonde crise qui mine le modèle de développement libéral".



Selon lui, l'affaire Navalny est "du ressort des forces de l'ordre" et il s'agit "de faire respecter la loi russe".



L'opposant était subitement tombé dans le coma en août, alors qu'il revenait d'une tournée électorale en Sibérie. D'abord hospitalisé à Omsk en Russie, il avait finalement été évacué vers un hôpital berlinois.



Trois laboratoires européens ont depuis conclu qu'il avait été empoisonné par un agent innervant militaire de type Novitchok, développé à l'époque soviétique, conclusion confirmée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).



La Russie a elle multiplié les versions -- maladie, mauvaise hygiène de vie, provocation de services secrets occidentaux -- et se refuse à ouvrir une enquête criminelle.



Largement ignoré des médias nationaux russes, Alexeï Navalny reste la principale voix de l'opposition grâce à une audience très large sur les réseaux sociaux et ses enquêtes sur la corruption des élites.



Sa notoriété reste toutefois limitée en dehors des grandes agglomérations et seuls 20% des Russes approuvent son action, selon un sondage du centre indépendant Levada de septembre.