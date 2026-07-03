

Rurutu : recherches engagées après la disparition d’un pêcheur sous-marin

Tahiti, le 7 juillet 2026 - Un important dispositif de secours a été déployé à Rurutu pour tenter de retrouver un pêcheur sous-marin porté disparu.



La commune de Rurutu indique ce mardi que des gendarmes, policiers, pompiers et pêcheurs de l’île participent aux recherches pour tenter de retrouver un pêcheur sous-marin porté disparu. L’hélicoptère Dauphin a également été mobilisé mardi matin et survole actuellement la zone afin de renforcer les opérations de secours.



Le chef de corps des pompiers de Rurutu précise que deux équipes ont été engagées : une unité sur l’eau et une autre à terre. Au total, le dispositif réunit marins et pompiers spécialisés dans les sauvetages aquatiques sur le plan d'eau ainsi qu’une vingtaine de pompiers mobilisés sur le terrain, soit une quarantaine de personnes engagées. “On a déjà ratissé du nord-ouest au nord-est”, précise le chef de corps.



Le pêcheur était parti en mer. Ne le voyant pas revenir, un proche a alerté les secours, qui ont lancé les recherches dès lundi en fin de journée.



Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 7 Juillet 2026 à 13:06 | Lu 540 fois



