Rurutu débarque à l’assemblée pour exposition artisanale

Tahiti, le 24 avril 2023 – La troisième édition de l'exposition artisanale des artisans de Rurutu se tient jusqu’au 7 mai dans le hall de l'assemblée de la Polynésie française. L’événement a pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire des artisans de l'île à travers leurs créations.



Pendant deux semaines, le hall de l'assemblée de la Polynésie française (APF) va vibrer à l'air des Australes. En effet ce lundi, la troisième édition de l'exposition artisanale de Rurutu s'est ouverte à Tarahoi sous les chants traditionnels interprétés par les artisans. Elle se clôtura le 7 mai prochain. En attendant, cet événement organisé par l'association Vai'ne rima'ī no Rurutu tu noa et placé sous le thème Ia 'ite 'ia mai to oe aravi'i, e te u'i 'ou, va permettre de mettre en lumière les 22 artisans qui ont fait le déplacement depuis Rurutu et notamment l'authenticité de leur savoir-faire et les spécificités de l'île à travers leurs créations. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir les techniques traditionnelles et originales de tressage ainsi que les créations uniques de pae'ore conçues à base de matière typiques de l'île pour réaliser des chapeaux, paniers, pata'ata'a (pe'ue ronds). Ils pourront également découvrir des sculptures en bois rose, de ‘aito ou encore une grande variété de colliers de coquillages. L'exposition accueille le public de 8 heures à 16 heures du lundi au dimanche.