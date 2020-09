Rugby: l'hémisphère Sud la tête à l'envers

Paris, France | AFP | mercredi 30/09/2020 - Le rugby de l'hémisphère Sud est sens dessus dessous dans un contexte toujours très marqué par la crise sanitaire avec des menaces sur ses deux principaux rendez-vous, le Super Rugby et le Rugby Championship.



L'annonce mardi d'un possible ralliement de quatre autres franchises sud-africaines au Pro 14, l'ex-ligue celtique rassemblant des provinces galloises, irlandaises, italiennes, écossaises et déjà deux équipes sud-africaines, a mis encore davantage à mal une unité de façade.



. Bientôt quatre autres franchises sud-africaines en Pro 14?

Les Bulls, les Lions, les Sharks et les Stormers pourraient claquer la porte du Super Rugby, le championnat qui oppose des franchises argentines, australiennes, sud-africaines et néo-zélandaises et rejoindre le Pro 14 en Europe.



La Fédération sud-africaine (SARU) a voté en faveur de ce projet et doit maintenant mener des discussions plus poussées avec les organisateurs de la compétition. Une décision qui n'a toutefois pas surpris la Fédération néo-zélandaise.



"Nous n'aurions pas pris cette décision si des initiatives n'avaient pas été menées ailleurs", a commenté le directeur général de la SARU Jurie Roux, en faisant référence au projet de tournoi "trans-Tasman" imaginé par la fédération néo-zélandaise. Cette compétition pourrait rassembler des franchises néo-zélandaises et australiennes, ainsi qu'une nouvelle équipe réunissant les îles du Pacifique (Fidji, Tonga, Samoa).



Deux franchises sud-africaines évoluent déjà dans l'ancienne ligue celtique, les Southern Kings et les Cheetahs. Mais les premiers ont été placés en liquidation judiciaire en raison d'une dette cumulée de 55 millions de rands (2,84 millions d'euros). Les Cheetahs pourraient, eux, évoluer dans une version remaniée du Super Rugby, à condition que cela ne génère pas de coûts supplémentaires. La SARU a aussi voté en ce sens.



. Le Super Rugby déjà bouleversé par la crise sanitaire

Après la suspension du Super Rugby, la pandémie de Covid-19 a poussé les protagonistes de la compétition à rétablir les frontières lors de la reprise. Ainsi, pour limiter les risques de propagation du virus, la Fédération néo-zélandaise a organisé une version 100% nationale du Super Rugby, à cinq équipes, et prépare l'édition 2021. Son homologue australienne a fait de même et la SARU prépare la sienne. Le Super Rugby sud-africain doit se dérouler du 10 octobre au 21 novembre et mettra aux prises sept franchises: les quatre susceptibles de rallier le Pro 14 à terme, plus les Griquas, les Cheetahs et les Phakisa Pumas.



A cela s'ajoute la situation des Jaguares, la seule franchise argentine du Super Rugby, finaliste de l'édition 2019. Le pays étant très touché par la pandémie, bon nombre de ses joueurs majeurs (Guido Petti, Jeronimo de la Fuente, Matias Alemanno, Marcos Kremer...), ainsi que l'entraîneur Gonzalo Quesada ont rejoint des équipes de championnats européens, sur les conseils de leur fédération.



La tentative d'élargir le Super Rugby au Japon a par ailleurs échoué. Le départ de l'équipe des Sunwolves, basée à Tokyo et abonnée aux dernières places depuis son intégration en 2016, avait été décidé pour 2021 dès mars 2019.



. Menaces sur le Rugby Championship 2020

Un danger pèse aussi sur l'organisation en fin d'année du prestigieux championnat des nations de l'hémisphère Sud, qui réunit l'Afrique du Sud, tenante du titre et championne du monde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine. World Rugby a décalé son organisation du 7 novembre au 12 décembre pour que la compétition ait lieu malgré le contexte sanitaire. Mais plusieurs obstacles se dressent encore avant son coup d'envoi en Australie.



Les All Blacks ont menacé de boycotter la compétition, par crainte de subir une possible quarantaine pendant la période de Noël. Leur dernier match contre les Wallabies est prévu le 12 décembre.



Le responsable de Sanzaar, l'organe directeur de l'hémisphère sud, a d'ailleurs admis que cette date pouvait représenter un problème pour les All Blacks. De son côté, Rugby Australia s'est déclarée prête à comprimer les six journées de la compétition sur une période de cinq semaines au lieu de six. Mais cette éventualité a été rejetée par les Sud-africains et les Argentins, inquiets que cela ne puisse occasionner des blessures au sein de leur équipe.