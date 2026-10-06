

Rugby – Une ambiance de nouveau apaisée

Tahiti, le 8 octobre 2026 - L’ouverture du Championnat de rugby à 7 avait été ternie le samedi 24 septembre par une échauffourée entre les joueurs de Punaauia et Faa’a et l’envahissement du terrain. À l’initiative de Faa’a et avec l’accord de Punaauia, les joueurs des deux clubs se sont retrouvés au stade de la Punaruu mercredi soir pour une séance d’entraînement en commun. C’est ainsi que sont appréciées les valeurs de l’ovalie.



La Fédération polynésienne de rugby (FPR) présidée par Patrick Lopez-Diot a vécu une dernière quinzaine très perturbée par les incidents qui ont émaillé l’ouverture du Championnat de rugby à 7. Le match avorté entre Punaauia et Faa’a à l’ouverture du championnat a véhiculé une très mauvaise image de l‘ovalie locale.



Le rugby polynésien n’en débute pas moins une saison majeure entre préparation des équipes masculine et féminine pour les Jeux du Pacifique 2027 et poursuite du plan de développement de la discipline, dans un contexte où les infrastructures disponibles réduites avec la réfection du complexe Fautaua. Il se devait donc de vite réagir pour retrouver de la crédibilité. Et tous les intéressés en ont pris conscience à commencer par les deux clubs concernés par l’incident. Les clubs de Faa’a et Punaauia ont donc repris contact sous l’impulsion de leur président et avec le soutien du conseil fédéral et du président de la FPR pour assainir les tensions. Et pour ce faire, les joueurs des deux clubs se sont retrouvé mercredi soir sur le terrain du stade la Punaruu pour échanger sereinement et s’entraîner en commun. L’objectif était de s’excuser mutuellement sur les différents comportements qui ne sont en rien représentatifs du rugby et de ses valeurs qui prône la fraternité et le respect, sentiments qui animaient l’ambiance sur la pelouse de Punaruu mercredi soir.



Les jeunes au contact des Calédoniens samedi



Des sanctions seront tout de même prises probablement par la commission de discipline et la commission centrale sportive de la FPR par rapport à certains joueurs coupables d’avoir provoqué les incidents du 24 septembre. Les deux commissions se réuniront mardi prochain en présence des présidents des clubs concernés pour prendre les décisions les mieux adaptées à la situation. Patrick Lopez-Diot le président de la FPR a gagné en sérénité mercredi : “Ce soir, c’est un moment important pour le rugby polynésien. La FPR remercie les deux clubs pour cette initiative, ce qui n’occulte pas ce qui va se passer avec la commission de discipline ; mais elle démontre toutefois que lorsque des incidents surviennent, dans un sport parfois mal compris et souvent stigmatisé, les acteurs savent reconnaitre leurs erreurs et surtout dépasser les difficultés pour sortir de la crise avec humilité et respect. Il nous faut maintenant concrétiser cet état d’esprit sur le terrain et cela va vite pouvoir se manifester avec les matchs de nos jeunes, samedi.”



Les sélections tahitienne U16 et U18 seront en effet opposées aux Calédoniens du club de Païta dans les deux catégories d’âge sur le terrain de Punaruu. Les U16 tahitiens prendront à leur tour le chemin de la Nouvelle-Calédonie prochainement pour participer au tournoi du Pacific Seven qui aura lieu les 21 et 22 octobre.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 8 Octobre 2026 à 17:12 | Lu 192 fois



