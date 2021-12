Rugby Top 14 : la conquête rochelaise détruit Lyon

Paris | AFP | lundi 27/12/2021

La Rochelle n'a pas raté sa dernière de l'année à domicile en s'offrant le scalp de Lyon (25-3), concurrent direct à la qualification, et en s'emparant de la 4e place du Top 14 lundi soir en clôture d'une 13e journée tronquée.

Malgré les éléments et des bourrasques de vent et de pluie qui n'ont guère favorisé les initiatives, les Maritimes ont parfaitement mené leur barque, s'appuyant tout du long sur une conquête impériale, notamment en mêlée (7 pénalités récoltées dans ce secteur), qui les a souvent mis dans l'avancée.

Mais c'est bien sur deux ballons portés après touches qu'ils ont inscrit leurs deux premiers essais, d'abord par leur capitaine Grégory Alldritt, au four et au moulin (32e), puis Thomas Lavault (68e, 18-3). Avant cela, le buteur Ihaia West avait dompté le vent et réglé sa mire pour assurer deux pénalités dont une longue distance pour récompenser son pack.

Le stade Marcel-Deflandre, qui a rendu un hommage appuyé avant le coup d'envoi à Kevin Gourdon, un de ses glorieux anciens contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d'un problème cardiaque, s'est enflammé à six minutes du terme quand ses avants ont passé en force une troisième fois la ligne visiteuse pour un essai véritablement collectif.

Avant cet épilogue pas évident à pronostiquer vu les conditions de jeu, les hommes de Ronan O'Gara, parfois maladroits avec cette savonnette servant de ballon, ont longtemps dominé sans parvenir à forcer le verrou d'un LOU qui s'est surtout contenté de défendre -- et plutôt bien -- mais repart sans rien sous la dent.

Après la sirène, les hommes de Pierre Mignoni ont bien cru priver leurs hôtes du point de bonus mais Brice Dulin, auteur lui aussi d'un match remarquable, a sauvé ses couleurs en envoyant l'ailier Ethan Dumortier en touche.